Senado da media sanción al Día Nacional de Conmemoración del Genocidio del Río de la Plata

La Cámara de Senadores aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara el 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de Conmemoración del Genocidio del Río de la Plata”. Ahora el texto pasa a consideración de la Cámara de Diputados.

El proyecto busca instaurar una fecha oficial de recordación del exterminio sufrido por el pueblo paraguayo durante la Guerra contra la Triple Alianza, con especial énfasis en el incendio del Hospital de Sangre de Piribebuy, ocurrido el 12 de agosto de 1869, y la posterior masacre de niños en Acosta Ñu.

La propuesta también incorpora medidas de diplomacia histórica y difusión internacional de estos hechos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones del Estado.

Nakayama pidió postergar el tratamiento

Durante el debate, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) solicitó sin éxito la postergación del proyecto por una semana.

El legislador explicó que recién había tenido acceso al texto completo y sostuvo que la iniciativa contenía una disposición con impacto presupuestario que ameritaba un estudio más detallado.

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“Yo personalmente quiero hacer una lectura más profunda para poder complementar. Veo que también hay afectación presupuestaria porque se autoriza un rubro presupuestario. Creía que podíamos estudiar una semana más este proyecto”, manifestó.

Nakayama señaló específicamente el artículo que autoriza la asignación de recursos para la implementación de la ley, indicando que ese aspecto justificaba una revisión técnica antes de su aprobación. Sin embargo, su planteamiento no prosperó.

Colym Soroka rechazó cualquier postergación

El proyectista, Colym Soroka, rechazó de manera categórica el pedido de aplazamiento y sostuvo que el Congreso debía enviar una señal política firme en defensa de la memoria histórica paraguaya.

Durante su intervención vinculó la iniciativa con las recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza, afirmando que Paraguay no podía permanecer en silencio frente a interpretaciones que, según dijo, tergiversan la historia nacional. “Al Paraguay no se le cambia la historia ni se le pisa la memoria”, expresó.

Soroka sostuvo, además, que numerosos historiadores califican la Guerra de la Triple Alianza como un conflicto “injusto y vergonzoso” y defendió que los hechos ocurridos durante la contienda deben ser reconocidos y difundidos internacionalmente.

Recordó episodios de Piribebuy y Acosta Ñu

Como parte de la fundamentación del proyecto, Soroka realizó un repaso de episodios ocurridos durante la guerra, especialmente en la Batalla de Piribebuy.

Mencionó el asesinato del maestro Fermín López junto con sus alumnos refugiados en la iglesia de la ciudad, el relato de una madre fallecida con su hijo en brazos frente al altar y las elevadas pérdidas humanas sufridas por el ejército paraguayo durante esa campaña.

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El senador afirmó que estos hechos se encuentran documentados en diversas obras históricas paraguayas y brasileñas, por lo que sostuvo que “los números no mienten, las fuentes históricas no mienten y la sangre de nuestros mártires exige justicia”.

La ley contempla acciones diplomáticas y formación académica

Además de establecer la fecha conmemorativa, el proyecto incorpora varias medidas institucionales.

Entre ellas figura la autorización para que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) asignen un rubro presupuestario destinado a organizar anualmente actos oficiales, conferencias, seminarios y publicaciones en las representaciones diplomáticas paraguayas.

Asimismo, encomienda a la Cancillería impulsar un eje internacional de países víctimas de genocidios históricos en organismos como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

La propuesta también dispone la incorporación obligatoria de contenidos sobre el denominado “Genocidio del Río de la Plata” en la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, así como en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.