Senadores exigen a Peña la misma firmeza con Lula que tuvo por el caso Celeste Amarilla y Mbappé

El principal cuestionamiento -durante el espacio de oradores- apuntó a la diferencia de criterios del Gobierno nacional. Varios senadores recordaron que la Cancillería emitió rápidamente un comunicado e incluso el presidente Santiago Peña mantuvo contactos diplomáticos tras el intercambio de mensajes entre la senadora Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé durante el Mundial, mientras que hasta ahora no hubo una reacción oficial ante las expresiones del mandatario brasileño.

El senador Rafael Filizzola, del PDP sostuvo que las declaraciones de Lula desconocen la historia y afirmó que Paraguay no fue el país que inició la Guerra de la Triple Alianza.

Según el legislador, el conflicto comenzó con la intervención militar brasileña en Uruguay y posteriormente derivó en la guerra contra Paraguay. Además, recordó las consecuencias humanas, económicas y territoriales que dejó el conflicto para el país.

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Filizzola también criticó la falta de una respuesta diplomática del Gobierno paraguayo y comparó la situación con la reacción oficial registrada semanas atrás por la controversia entre Celeste Amarilla y Mbappé.

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“Armaron un escándalo por lo que dijo una senadora en X y ahora no dicen nada ante una acusación histórica tan grave”, cuestionó durante la sesión, al tiempo de calificar de “vergonzoso” el silencio de la Cancillería.

Mario Varela pide una posición institucional y firme

El senador Mario Varela (ANR, disidente) también manifestó su preocupación por las expresiones del mandatario brasileño.

El legislador afirmó que la Guerra de la Triple Alianza forma parte de la memoria colectiva de los paraguayos y que no puede minimizarse ni reinterpretarse omitiendo hechos históricos.

Varela insistió en que Paraguay “jamás fue un país agresor” y sostuvo que las evidencias históricas respaldan esa posición. En ese contexto, pidió que el Gobierno nacional emita una respuesta institucional “respetuosa, pero firme”, atendiendo además la estrecha relación bilateral que mantienen ambos países por la administración de Itaipú.

Ever Villalba: “No necesitamos patriotas de coyuntura”

El senador Ever Villalba (PLRA) coincidió en repudiar las declaraciones de Lula, pero aprovechó el debate para cuestionar lo que calificó como un “patriotismo selectivo”.

Recordó que Celeste Amarilla estuvo incluso cerca de afrontar un proceso de expulsión en el Senado por sus expresiones en redes sociales y que el Gobierno reaccionó inmediatamente en aquel episodio.

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Sin embargo, señaló que la misma contundencia no aparece cuando existen problemas como la corrupción, la falta de medicamentos, el avance del narcotráfico o la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.

“La patria se defiende todos los días. No necesitamos patriotas de coyuntura, necesitamos patriotas de verdad”, afirmó el senador, quien llamó al Congreso a combatir con la misma energía las “mafias” que, según dijo, hoy afectan al Estado paraguayo.