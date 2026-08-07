Diputados cartistas vs. Beto Ovelar: ¿Qué oculta el crédito de US$ 75 millones para caminos rurales?

Para este lunes a las 13:00 está citada la ministra de Obras, Claudia Centurión ante las bancadas cartistas de Diputados para tratar de lograr la paz y que se apruebe el crédito de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales que hace dos semanas se viene frenando por una guerra con el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar que aparentemente tendría otro interés adicional al de las obras viales.

El que deslizó la intriga, y por la que exigirán explicaciones a la ministra, fue el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza, quien sostuvo que es uno de los puntos que indagarán del proyecto.

Más allá de las obras, especulan que el interés del senador Ovelar estaría en unos G. 31.310.000.000 (US$ 5.050.000) en consultorías.

“Queremos saber los componentes porque acá muchos nos hablan de que hay 5 millones de dólares de razones también en asesoría, etcétera”, soltó Meza al ser consultados sobre los cuestionamientos.

Como principal elemento de sospecha sobre este punto se menciona que el propio proyecto establece que los plazos para el pago e inicio de obras serán en 7 años, contados desde la aprobación del préstamo; es decir, ni siquiera será aún durante este gobierno de Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto, según se establece en la Cláusula 4.06 “Plazo para la iniciación material de la obra del proyecto”, con lo que, de promulgarse en estas semanas el crédito, se espera que el inicio de obras sea recién en 2033.

Ahora, lo que si tendría un desembolso más inmediato será este rubro de las “asesorías”, que tiene asignado este monto de US$ 5.050.000.

De todos modos, el proyecto tendría tendencia finalmente a aprobarse tras la intervención del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que contrario a lo que planteó “Beto” Ovelar, le dio un tirón de oreja a él y no a los diputados cartistas.

Si bien oficialmente mencionaron como motivo de cuestionamiento el hecho de que el 50% de los US$ 75 millones iba a ir a obras para el departamento de Caaguazú, este aspecto no es algo que puedan cambiar ni con la ministra ni mediante una modificación en Diputados, ya que el crédito viene cerrado y solo les da lugar la aceptación o rechazo.