Elecciones municipales: Abren sumario por supuesta inscripción irregular en el Padrón

El Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió un sumario administrativo contra el personal permanente Carím Amín Giubi y la funcionaria contratada Nahomi Felicita Rossitto tras la denuncia presentada por las jefas del Centro Cívico del barrio San Roque de Asunción.
La denuncia la presentaron las jefas; Daisy Noelia Jara y Ana Caligaris ante la Justicia Electoral y pidieron la inmediata desvinculación del funcionario.
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Según el documento, supuestamente Giubi ejerció presión sobre la funcionaria contratada para que haga inscripciones irregulares y solicitaron que se abra una investigación urgente.
Las jefas también pidieron la desvinculación urgente de Giubi del Centro Cívico San Roque y se puso como prueba las capturas de pantalla de los mensajes en los teléfonos celulares que recibió Nahomi Felicita Rossitto.
“Observándose manifestaciones que, aparentemente, aludirían a incentivos económicos y pagos relacionados con las presuntas inscripciones irregulares”, reza parte de la nota presentada ante la Justicia Electoral.
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Denunciado por acoso sexual
Carím Amín Giubi es funcionario permanente del TSJE y actual convencional de la Seccional Colorada N° 33 de Ciudad Nueva de Asunción. Según archivos periodísticos, cuando era encargado de la zona operativa -Regional XVIII Capital del SENEPA fue denunciado por acoso sexual por una joven de 20 años quien era su subalterna.
Por resolución Nº 276, la Justicia Electoral designó a la abogada Beatriz Zarza como encargada del sumario administrativo y como secretario de la causa a Carlos Báez.