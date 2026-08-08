Política
08 de agosto de 2026 a la - 13:23

Elecciones municipales: Abren sumario por supuesta inscripción irregular en el Padrón

Mujer con camisa de rayas sostiene un micrófono mientras presenta documentos sobre elecciones en un auditorio con equipo técnico.
La Justicia Electoral abrió un sumario administrativo contra un funcionario por presunta inscripción irregular.

Un funcionario público de ser denunciado en el pasado por presunto acoso sexual ahora es investigado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por supuestamente presionar a una subalterna a realizar inscripciones irregulares en el Registro Cívico Permanente a meses de las elecciones municipales.

Por ABC Color

El Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió un sumario administrativo contra el personal permanente Carím Amín Giubi y la funcionaria contratada Nahomi Felicita Rossitto tras la denuncia presentada por las jefas del Centro Cívico del barrio San Roque de Asunción.

La denuncia la presentaron las jefas; Daisy Noelia Jara y Ana Caligaris ante la Justicia Electoral y pidieron la inmediata desvinculación del funcionario.

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Según el documento, supuestamente Giubi ejerció presión sobre la funcionaria contratada para que haga inscripciones irregulares y solicitaron que se abra una investigación urgente.

Las jefas también pidieron la desvinculación urgente de Giubi del Centro Cívico San Roque y se puso como prueba las capturas de pantalla de los mensajes en los teléfonos celulares que recibió Nahomi Felicita Rossitto.

“Observándose manifestaciones que, aparentemente, aludirían a incentivos económicos y pagos relacionados con las presuntas inscripciones irregulares”, reza parte de la nota presentada ante la Justicia Electoral.

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Denunciado por acoso sexual

Carím Amín Giubi es funcionario permanente del TSJE y actual convencional de la Seccional Colorada N° 33 de Ciudad Nueva de Asunción. Según archivos periodísticos, cuando era encargado de la zona operativa -Regional XVIII Capital del SENEPA fue denunciado por acoso sexual por una joven de 20 años quien era su subalterna.

Por resolución Nº 276, la Justicia Electoral designó a la abogada Beatriz Zarza como encargada del sumario administrativo y como secretario de la causa a Carlos Báez.