Préstamo al MOPC: ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? dice diputado cartista Aguilera

El diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) se refirió a la discrepancia que existe entre el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) y varios diputados durante el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal.

El parlamentario indicó que antes que una disputa entre cartistas en pleno año electoral, es una cuestión de forma y una falta de comunicación de la ministra Claudia Centurión.

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“Una cuestión de forma, fue una falta de comunicación del MOPC. Este lunes la ministra nos debe explicar cómo se desarrollará este proyecto y también preguntar qué otros proyectos van a entrar en la lista de prioridades”, dijo el diputado Aguilera.

Remarcó que no existe una intención de rechazar el préstamo, sino de analizarlo adecuadamente, como se hizo en la Cámara de Senadores. Agregó que el senador Beto Ovelar fue el único que por celos personalizó el proyecto.

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“Si hay una cuestión política, el senador personalizó por un celo político el proyecto y no existe eso en Diputados. Nosotros hemos aprobado el 100% de los proyectos que llegaron del Poder Ejecutivo”, dijo el diputado cartista.

Remarcó que la ministra Claudia Centurión debe ir hasta la Cámara Baja para evacuar todas las dudas de los diputados y después se va a tratar sin ningún inconveniente en el pleno.

“Ella debe venir a explicar qué se va a hacer con ese dinero, porqué se eligieron esos departamentos y no por ejemplo el Guairá y otros departamentos que también necesitan infraestructura”, sostuvo Aguilera.

Se pregunta cuando les toca a ellos

El diputado guaireño, sin embargo, indicó que ellos representan a su departamento y también reciben las quejas de sus intendentes, concejales y los reclamos ciudadanos, por lo cual exigen también que se tengan en cuenta las mejoras viales desde el Gobierno Central.

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“Todos los diputados representan a un departamento y reciben las quejas del intendente, de los concejales y de la ciudadanía. Nosotros en Guairá tenemos grandes proyectos (...) Son compromisos de hace mucho. Aplaudimos este y nos alegramos, pero ¿cuándo nos va a tocar a nosotros?“, dijo Aguilera.

Agregó que la Cámara de Diputados no es una secretaría de los senadores por lo cual exigen respeto y tiempo para analizar lo que en la Cámara Alta se aprobó.

“Nosotros debemos hacer este tipo de gestiones y pelear por las obras de nuestro departamento. Nosotros no somos una secretaría del Senado, nosotros también debemos analizar, que nos expliquen de qué se trata y por qué van a hacer ese proyecto. Ellos también se tomaron su tiempo, que corresponde. También la Cámara de Diputados merece respeto y ser tratada de la misma manera”, dijo Aguilera.

Dudas sobre consultoría

El diputado Aguilera manifestó que existen algunas dudas sobre el préstamo que se deben aclarar como el monto destinado a consultoría, que es un monto considerable, unos cinco millones de dólares.

“La ministra debe desglosar el proyecto, en qué exactamente se va a gastar en consultoría, que es un monto llamativo. ¿Por qué eso? ¿cuáles son los montos que ellos manejan y cómo se va a gastar el dinero?, dijo Aguilera.

Agregó que hay cinco millones de dólares del total del préstamo que se irán solo en consultoría y que como parlamentarios, quieren saber todo antes de autorizar el endeudamiento.

“Aquí hay un monto de cinco millones de dólares en consultoría, queremos saber todo porque se va a endeudar al ciudadano, todos vamos a pagar y hay que saber lo que corresponde”, finalizó Aguilera.