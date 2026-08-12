En Diputados no hay apuro por castigar la corrupción

El diputado Miguel Del Puerto (ANR-HC) solicitó el aplazamiento de los tres proyectos de ley que modifican el Código Penal, entre ellos el que aumenta las penas carcelarias para los quienes comenten hechos de corrupción.

Al respecto, el diputado Daniel Centurión (Añetete), quien presentó el proyecto “Que previene, tipifica y Sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia”, se allanó al pedido de postergación.

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“Esperamos dos años, tres modificaciones que se realizaron a pedido de colegas e innumerables postergaciones. ¿Qué hace esperar ocho días más?“, sostuvo Centurión.

El proyecto de Centurión plantea aumentar hasta 10 y 15 años de prisión por hecho de corrupción pública dependiendo de la gravedad.

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Aparentemente este endurecimiento de las penas carcelarias no estaría “convenciendo” del todo a los diputados, acostumbrados a “salvar” a cuestionados intendentes y gobernadores denunciados por malversar dinero público.

Actualmente, los hechos punibles de corrupción establecidos tanto en el Código Penal como en la Ley especial N° 2523/04, “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias” tienen penas mínimas de un año, y varias con la posibilidad de zafar mediante el pago de multa y los topes máximos son de hasta 10 años de prisión.

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Con la legislación actual, muchos administradores públicos son beneficiados con penas mínimas de dos años, incluso algunos ni siquiera pisan la cárcel, pues se les impone devolver el dinero robado en cómodas cuotas. Y es precisamente esta percepción de impunidad es lo que pretenden los diputados perpetuar.

Asimismo fue postergado el proyecto de ley “Por el cual se modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97 - Código Penal Paraguayo” que busca sancionar de forma severa a los agentes públicos u oficiales que faciliten o permitan la evasión de presos.

También se pateó para ocho días el proyecto que podrían fijar una pena de 15 años para hechos de abigeato y considerarlo ahora como un crimen. Se trata del proyecto “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley Nº 3440/2008, modificatoria del artículo 163 de la Ley Nº 1160/1997, Código Penal”.