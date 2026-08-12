Santiago Peña: “Si Horacio Cartes es candidato a senador, será el más votado”

El jefe de Estado, Santiago Peña, estuvo este miércoles en la ciudad de Concepción, donde participó de la inauguración de obras, visitó el lugar donde se proyecta una costanera y el sitio donde se construye el futuro mercado del productor concepcionero.

En un momento de su recorrido, el presidente de la República, al ser consultado sobre la opinión que tiene de una posible candidatura del expresidente Horacio Cartes Jara para ser senador, dijo: “Si Horacio Cartes es candidato a senador, será el más votado”.

“Horacio Cartes ya fue candidato, todas las instancias judiciales y la Justicia Electoral dijeron que él tiene absolutamente todas las libertades”, indicó.

“Fue el senador más votado en el año 2018 y lastimosamente, por una decisión política de ese momento, por una mayoría, no se permitió que una persona que tenía un mandato popular en ese entonces pudiera ejercer el cargo”, mencionó.

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“Es una decisión personal de él (Horacio Cartes), solamente tengo palabras de gratitud porque el apoyo que recibimos por parte de él como presidente del Partido Colorado es de alguna manera lo que demuestra la estabilidad política del Paraguay. Un país que está progresando, que está avanzando, donde sabemos que aún hay muchísimas carencias que responder”, señaló.

Renuncia del ministro de Turismo

En cuanto a la renuncia de Jacinto Santa María a la Secretaría Nacional de Turismo, evadió responder sobre el motivo.

“Nosotros tenemos una estrategia de fusionar la secretaría de Turismo con el Ministerio de Industria. Valoramos el impulso que le dio el señor Jacinto Santa María; finalmente, prefirió retomar su actividad privada”, manifestó.

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“Fue una decisión personal y lo que nosotros entendemos cuando dice que sale con dignidad es que obró de manera digna estos meses; solo tengo palabras de agradecimiento”, explicó.

Imputación de Wiens

Sobre la imputación del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Mario Abdo Benítez y actual precandidato a la presidencia de la República, Arnoldo Wiens, Peña expresó que la administración de justicia escapa totalmente del control del Poder Ejecutivo.

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“Creo que todos estamos pidiendo que haya una justicia ecuánime, que haya una justicia que pueda tener la misma vara para todos. Ahí no hay mucho que comentar”, dijo.

Acerca de la mafia del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) es una institución grande y compleja, dijo el jefe de Estado al ser preguntado sobre las constantes denuncias que se realizan sobre el funcionamiento de esta institución.

“En la medida que uno va encontrando problemas los va a ir resolviendo, esa es una realidad que no va a terminar de la noche a la mañana. El proceso de deterioro lleva probablemente 40 años”, argumentó.

Una vez más, dijo que el actual presidente del IPS, Isaías Fretes, cuenta con todo su apoyo.