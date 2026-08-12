Varela cuestiona acusación contra Wiens: “El efecto político es realmente preocupante”

Durante la etapa de oradores de la sesión del Senado, el senador Mario Varela (ANR, Añetete) expresó su preocupación por lo que considera actuaciones llamativas del Ministerio Público y por el impacto político que pueden tener determinadas decisiones de los órganos encargados de investigar y controlar el cumplimiento de la ley.

Varela recurrió a la obra “Eichmann en Jerusalén”, de la filósofa y periodista Hannah Arendt, y al concepto de la “banalidad del mal” para advertir sobre el peligro de normalizar actuaciones que vulneren garantías constitucionales y el debido proceso.

“Preocupa y genera hasta hilaridad algunas acusaciones del Ministerio Público”, sostuvo el legislador, al referirse particularmente al proceso contra el exministro de Obras Públicas y actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens.

Varela cuestiona el efecto político de la acusación contra Wiens

El senador evitó entrar en los aspectos estrictamente jurídicos del proceso contra Wiens y señaló que corresponde a la defensa del exministro formular los cuestionamientos procesales.

Sin embargo, hizo énfasis en las consecuencias políticas del caso. “Pero sí el efecto político es realmente preocupante”, afirmó Varela, al considerar que el problema trasciende una eventual irregularidad procesal y alcanza a las garantías que deben tener todos los ciudadanos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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El legislador incluso señaló que, si eventualmente se presentara una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados relacionada con los funcionarios a los que hizo referencia, se inhibiría debido a las apreciaciones que ya realizó públicamente sobre su actuación.

La “banalidad del mal” y el riesgo de normalizar abusos

Varela explicó que la referencia a Hannah Arendt apunta a advertir sobre la manera en que personas comunes pueden terminar convirtiéndose en piezas de sistemas autoritarios cuando simplemente obedecen órdenes o procedimientos sin cuestionar sus consecuencias.

Según el senador, el riesgo aparece cuando actuaciones que deberían ser excepcionales terminan normalizándose como simples tareas administrativas. “El peligro debe de ser personas que se convierten en piezas de un sistema totalitario”, sostuvo.

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En ese sentido, alertó sobre un sistema que no respete la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. “Las acciones más terribles que se normalizan como tareas administrativas y laborales”, señaló Varela, pueden terminar afectando las garantías de cualquier ciudadano.

Caso Metrobús: cuestiona que Jiménez Gaona haya sido sobreseído

Uno de los principales cuestionamientos políticos de Varela apuntó al contraste que observa en el caso Metrobús. El senador recordó que el ministro que estuvo a cargo de la firma del contrato, Ramón Jiménez Gaona, fue sobreseído, mientras que Wiens enfrenta una acusación fiscal.

Varela sostuvo que Jiménez Gaona fue el funcionario que firmó las cláusulas contractuales de la obra que contemplaba la intervención de la avenida Eusebio Ayala, cuya ejecución quedó frustrada por problemas técnicos y dificultades vinculadas a la liberación de la franja de dominio.

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El legislador también citó el laudo arbitral internacional que resolvió la controversia relacionada con el proyecto Metrobús y que, según su interpretación, concluyó que existían problemas estructurales que hacían inviable la ejecución de la obra. “El funcionario responsable de la firma del contrato, el ministro anterior, está sobreseído”, remarcó.

Para Varela, el contraste entre ambos procesos genera interrogantes sobre la actuación de los órganos encargados de investigar y ejercer controles.

Varela cuestiona falta de autenticidad de órganos de control

En el tramo final de su intervención, Varela puso el foco en el funcionamiento institucional y advirtió que el problema no se limita a un expediente judicial determinado. “El efecto político es peligroso que los órganos de control no tengan la autenticidad”, afirmó.

El senador pidió que quienes integran la burocracia estatal y, especialmente, quienes participan de procesos de investigación y control, actúen con apego a las leyes, transparencia y procedimientos que garanticen los derechos de los ciudadanos.

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Varela sostuvo que estas garantías no deben proteger únicamente a una persona involucrada en una investigación, sino que son necesarias para preservar la democracia y el Estado de derecho. “Tenemos que apegarnos a las leyes con transparencia y procedimientos que realmente garanticen, no solamente al ciudadano en cuestión hoy, sino por la salud de la democracia, por el paraguayo y por el Estado de derecho”, concluyó.

El planteamiento de Varela apunta a que las instituciones encargadas de investigar y juzgar deben preservar la independencia, el debido proceso y las garantías constitucionales, evitando que decisiones administrativas o judiciales terminen siendo utilizadas como herramientas de disputa política.

Su principal advertencia es que la normalización de actuaciones cuestionables puede terminar debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y afectar la vigencia efectiva del Estado de derecho.