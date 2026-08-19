¿Cuántos muertos más necesita Santiago Peña?, se pregunta el senador Villalba

El senador liberal Ever Villalba, durante la sesión de la Cámara Alta, consultó de manera pública al presidente Santiago Peña cuántos compatriotas más deben morir para que tome las riendas del país y genere políticas públicas que solucionen los problemas básicos.

“¿Cuántas muertes se necesita para que el Estado reaccione? ¿Cuántos muertos necesita Santiago Peña para reaccionar y comenzar a cambiar a sus ministros?”, se preguntó Ever Villalba.

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El senador citó a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, al ministro del Interior, Enrique Riera, y a la ministra de Salud María Teresa Barán como los que cargan con la mayor cantidad de muertos sobre sus espaldas debido a la negligencia administrativa.

“Los de abajo, los de a pie, los del Paraguay profundo son los que tienen mayor riesgo de morir. No es una fatalidad, es una descripción de la realidad. Estamos hablando de una política pública de muerte que es el sello de este gobierno”, dijo el senador liberal.

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Recordó la cantidad de muertos en siniestros viales que ocurrieron a lo largo de los tres años de gestión de Claudia Centurión debido al pésimo estado de las rutas y a la falta de control de los vehículos que circulan por el país.

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“No necesariamente se debe derogar una ley para vivir en dictadura. No fiscalizar, no prevenir y dejar que el riesgo se vuelva rutina. La muerte es el denominador común de la ministra Claudia Centurión”, dijo Ever Villalba.

Falta de medicamentos que mata

El senador opositor también le dedicó un espacio a la ministra de Salud María Teresa Barán, de quien dijo que su falta de sensibilidad y gestión deja morir a los pacientes en los hospitales públicos.

“Cuando en el estante de una farmacia de un hospital público o en el IPS no hay medicamentos también estamos ante la política de muerte. Porque el no suministro oportuno de un medicamento condena a un compatriota a la muerte a diario”, sostuvo el parlamentario.

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También fustigó al ministro del Interior Enrique Riera, de quien dijo carga demasiados muertos sobre su espalda.

“En seguridad ni qué decir. Los policías aprendices que matan a la gente inocente. No muestran ninguna prueba de sus operativos para levantar las dudas sobre las muertes. Se usa el poder para decidir quién vive y quien muere en este país. Necropolítica, eso es lo que pasa aquí”, finalizó el senador Villalba.