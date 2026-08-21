Directorio del PLRA analizó la falta de fondos para las municipales y tomó esta decisión

El Directorio del PLRA se reunió en la tarde de ayer en una sesión extraordinaria y reservada en la sede de la agrupación, que actualmente sigue en obras de remodelación y construcción de un auditorio climatizado.

El encuentro fue convocado para analizar qué medidas tomarán para contar con los fondos necesarios para cubrir los gastos básicos en las elecciones municipales del 4 de octubre.

Esta es la primera sesión reservada del Directorio después de que se filtrara un video de una pelea entre la senadora Celeste Amarilla y el liberocartista Dionisio Amarilla. En dicha actividad la legisladora ya había anunciado que pediría una sesión reservada “sin prensa” para hablar sobre la falta de jueces electorales que respondan a la oposición.

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Actualmente en el Directorio del PLRA tiene la mayoría el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el Gobernador de Central y aspirante presidencial Ricardo Estigarribia.

Lo que el Directorio del PLRA aprobó

El presidente del PLRA e intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, informó a ABC Digital que el órgano resolvió autorizarle para gestionar los mecanismos necesarios para acceder a un crédito bancario.

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Sin embargo, aclaró que todavía no tienen nada concreto con alguna entidad bancaria. “Se me autoriza buscar los mecanismos para lograr el financiamiento”, aseveró.

Aclaró que este fue el único punto en el orden del día y explicó que la sesión fue reservada porque se trataba de un trámite necesariamente rápido.

Sostuvo además que no pretendían esconder la sesión pero que el estatuto faculta a la presidencia partidaria solicitar sesiones reservadas. “En cualquier parte del mundo se hace eso, hay cuestiones que nosotros podemos manejar dentro del Directorio por una cuestión de importancia”, sostuvo.

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Las deudas del PLRA

En la penúltima sesión del Directorio, Riveros había informado a los miembros del órgano que la agrupación tiene un embargo de casi G. 19.553 millones en la Justicia Electoral; que se han pagado desde el año 2018 un total de G. 56.000 millones en embargos y que además el partido le debe al Instituto de Previsión Social (IPS) un total de G. 1.571 millones.

Trascendió entre otros dirigentes que el PLRA tendría que recurrir a un crédito de unos US$ 2.000.000 para cubrir los gastos básicos en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.