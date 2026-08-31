Diputados: delegan integrar Bicameral de Presupuesto y aceptan donación para asesorías de obras

Entre los pocos puntos relevantes tratados hoy en una sesión extraordinaria “exprés” de la Cámara de Diputados, se acordó que, a propuesta de los líderes de bancada, sea la mesa directiva la que emita la resolución de designación de los 25 miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto para 2027, y allanaron el camino para salvar mañana de la interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión.

Sin mayor debate, atendiendo a que mañana se debe recibir en el Congreso el proyecto de PGN 2027 a ser remitido por el Poder Ejecutivo, el pleno de Diputados decidió que sin mayor demora, las bancadas remitan a sus nominados para integrar la comisión bicameral, que este año le toca presidir a la presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Cristina Villalba (ANR, HC).

Este paso debió realizarse ya la semana pasada, pero la sesión ordinaria quedó sin quórum.

Por su parte, hoy también le dieron un “premio anticipado” a la ministra Claudia Centurión antes de su probable salvataje mañana en la sesión ordinaria fijada para las 9:00, donde su pedido de interpelación figura como 7º punto del orden del día.

Esto ya que sancionaron y remitieron al Ejecutivo el proyecto de ley “que aprueba la carta acuerdo para la donación Nº TF0C9037 del GFPP de preparación para el ‘proyecto de infraestructura logística y transporte de Itapúa, Paraguay”, por el monto de US$ 1.000.000, suscrita con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)“.

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Este monto de US$ 1 millón será completamente destinado a asesorías y elaboración de “planes” para obras en Itapúa, es decir, ni un metro de rutas y otras obras. Pero al ser una donación, no encontró objeción alguna.

Sobre todo, irá a manos de la ministra Centurión, que hace apenas un par de semanas estaba en el foco de la tormenta por el accidente en Pedrozo (Ypacaraí), que le costó la vida a 6 personas, y donde se atribuye una cuota de responsabilidad al MOPC por la instalación de un semáforo en la zona y los retrasos en la construcción de un paso a desnivel, que de haberse tomado medidas a tiempo pudieron evitar las muertes.

La bancada mayoritaria cartista ya adelantó que pretende rechazar el pedido de interpelación, alegando que supuestamente la ministra ya dio las explicaciones pertinentes sobre el trágico caso y la cual se ve ahora beneficiada por quedar en segundo plano de críticas, en medio de la huelga nacional de médicos.