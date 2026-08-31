Multibancada liberal en Diputados exige reelección de Paiva como subcontralor

El pasado miércoles, la mayoría cartista de la Cámara de Senadores eligió las respectivas ternas para Contralor y Subcontralor General de la República, e inmediatamente ese jueves 27 el expediente tuvo entrada en Diputados, que debe hacer la elección, por lo que la multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico (integrada por 3 bloques con un total de 23 votos) ya se adelantó a plantear al menos la reelección como subcontralor de Augusto Paiva (PLRA).

“Hemos intentado hablar con el presidente de la Cámara (el cartista Raúl Latorre), aún no hemos podido tener esa reunión. Oficialmente no sabemos cuál es la posición de la bancada colorada. Lo que se escucha es por los pasillos, como se dice. Pero nosotros sí ya tenemos una posición oficial de bancada, que es la de reivindicar como mínimo la Subcontraloría para Augusto Paiva”, remarcó como resumen de la reunión el líder de la multibancada liberal, Rodrigo Blanco (PLRA).

Pese a la falta de confirmación de los cartistas sobre sus candidatos, es casi un hecho -y por ello ya figuran en las respectivas ternas- que el actual contralor Camilo Benítez Aldana (ANR) sería reelecto, mientras que el también colorado y actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres desplazaría a Paiva de la subcontraloría, consumando un copamiento inédito en la era democrática.

Ante esto, Blanco remarcó que “Augusto Paiva ha tenido un desempeño importante en este periodo” y que “es importante mantener esa pluralidad”, que es parte fundamental de su reivindicación del cargo, no solo como liberales, sino como oposición en su totalidad.

“La multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico de la Cámara de Diputados reivindica el equilibrio de poderes y el recíproco control”, por ello, pretenden abrir el diálogo con los colorados en busca del “respeto a la necesidad de, como mínimo, mantener la pluralidad en la Contraloría General de la República, en este caso a través de la Subcontraloría”.

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Incluso, con todos los liberales unidos y eventualmente sin fugas en la multibancada opositora, suman apenas 29 votos de los 41 requeridos (mayoría absoluta) para la elección de Contralor y/o subcontralor.

Los cartistas tienen 37 votos, por lo que la bisagra clave está en los 8 miembros de su bancada apéndice, la ANR, B (oficialista) y, eventualmente, en los 5 votos de la bancada disidente de Colorado Añeteté.

Blanco insistió en apelar el acuerdo “republicano” hecho al momento de la creación de la Contraloría post dictadura, donde el principio planteado era el del control mutuo al poder del turno, algo que ya se rompió precisamente en 2022 con la elección de Camilo Benítez, el primer contralor no opositor.

“Reivindicamos ese principio republicano que fue ampliamente debatido en la Convención Nacional Constituyente en el año 1992 y es lo que hemos resuelto, y a partir de ahora vamos a iniciar las conversaciones con el presidente de la Cámara y con la bancada colorada”, insistió.

Finalmente, tal como ya reclamaron durante el reciente nuevo copamiento del cartismo en órganos extrapoder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM), Blanco sostuvo que el concretar un acaparamiento de poder en la Contraloría atenta contra la democracia.

De consumarse la elección de los colorados Camilo Benítez y Armindo Torres para el periodo 2026-2031, estaríamos nuevamente “hablando de copamiento, de hegemonía, de lo que viene reclamando la bancada del Partido Liberal y también la del tercer espacio en cuanto al modelo y al modelo de gobernanza, en este caso del gobierno, en cuanto a los órganos extrapoder y a los órganos de control”.

Ante el inminente copamiento, el Directorio del PLRA había instruido a sus candidatos para la Contraloría a retirar sus postulaciones a fin de no legitimar un proceso claramente viciado por la falta de pluralidad; sin embargo, varias de las candidaturas se mantuvieron.