“Cháke” a diputados raboneros: anuncian cambios en reglamento para sancionar ausencias

En respuesta a las reiteradas desconvocatorias de sesiones por falta de quorum, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR, oficialista), anunció que la Mesa Directiva trabaja en una modificación integral del reglamento interno para aplicar sanciones económicas efectivas a los legisladores que se ausenten sin justificativos valederos.

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El parlamentario admitió que la normativa actual otorga excesiva flexibilidad, lo que impide al presidente del cuerpo legislativo aplicar las multas estipuladas.

“El reglamento no le permitía mucha maniobrabilidad al presidente para poder descontar (salarios). Con una nota sencilla y simple se podía justificar. Eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a tocar el bolsillo de los colegas para que efectivamente se hagan reales esas sanciones y no queden solamente en el papel”, afirmó Meza.

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Entre las medidas planteadas figura la revisión del sistema de marcación para evitar irregularidades en el registro de asistencia y la aplicación gradual de descuentos, cuyo borrador final estará listo en los próximos días.

La intención, según indicó, es avanzar hacia la consolidación de la ‘Cámara del trabajo y de la responsabilidad’. “Tengo que hacer una mea culpa también de que no deberíamos tener un reglamento que nos pueda descontar, porque tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad”, añadió.

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“Tijerazos” al Presupuesto 2027 y eliminación de privilegios

Al abordar el debate del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, el diputado subrayó la necesidad de aplicar recortes drásticos a los gastos corrientes e innecesarios en todas las dependencias del Estado, incluyendo el Poder Judicial y el Ejecutivo.

“Estamos ante una emergencia económica también. La ciudadanía necesita gestos de los políticos, eliminación de privilegios, eliminación de gasto corriente, de gasto superfluo. Debería haber un gran renunciamiento de todos: parlamentarios, Corte y Ejecutivo”, aseveró.

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En ese sentido, respaldó la reasignación de recursos provenientes de consultorías, catering y combustibles hacia áreas prioritarias como salud pública, educación, infraestructura y seguridad.

“La Comisión Bicameral de Presupuesto tiene una tremenda responsabilidad histórica de poder eliminar estos gastos superfluos. Podemos meter tijera, podemos cortar muchas cosas y te puedo asegurar que vamos a pelear para que eso se refleje en el presupuesto y que la gente entienda que se recortaron privilegios”, indicó.

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Expectativa por la propuesta oficial al sector médico

Consultado sobre el reclamo del gremio médico y la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno, el legislador adelantó que el Poder Ejecutivo presentaría una propuesta orientada a la adquisición de insumos, medicamentos y la desprecarización laboral de miles de profesionales de blanco.

“Conversé con el presidente de la República y me dijo que se va a estar haciendo una propuesta importante e interesante en tres ítems, mejorando el presupuesto para adquisición de insumos y medicamentos, y una desprecarización de casi 3.000 personales de blanco”, adelantó.

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Finalmente, instó a no abordar la discusión presupuestaria desde extremos y remarcó la importancia de impulsar un gran acuerdo sobre la base tributaria e impositiva del país para garantizar servicios públicos de calidad a largo plazo.