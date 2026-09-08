Ueno Bank: “Me parece bien, no hay que enojarse”, dice diputado cartista sobre pedido de informe al BCP

El diputado cartista Alejandro Aguilera, antes de la sesión, se refirió al pedido de informe impulsado por la bancada oficialista en el Senado, dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) para requerir precisiones sobre el funcionamiento y las operaciones de ueno bank.

La entidad privada, ligada a personas del entorno del presidente Santiago Peña, concentra un volumen significativo de recursos estatales y depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que es duramente cuestionada por varios sectores de la sociedad debido al peligro de la concentración de fondos públicos.

“Los senadores pueden pedir los informes que quieran. El Senado es libre de pedir los informes que consideren necesario si tienen dudas”, dijo el diputado cartista.

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No hay que enojarse por pedido

Para el sector opositor, lo planteado por los senadores afines al Gobierno es solo para despegarse de la situación ante la posibilidad de una crisis financiera severa.

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Al respecto, el diputado cartista indicó que el pedido de informe es una atribución del Congreso y no hay que enojarse si se aprueba.

“Me parece super bien, no hay que enojarse. Son atribuciones del Congreso y si el plenario decide aprobarlo el BCP debe contestar”, puntualizó Aguilera.

Sobre la postura directamente crítica que mantiene el senador Gustavo Leite (ANR-HC) contra algunas decisiones del gobierno, el diputado dijo que está de acuerdo.

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“Gustavo Leite tiene una posición crítica hacia ciertos actores del gobierno. No decimos que todo el gobierno funcione en 100%. Leite tiene algunos desacuerdos al igual que yo”, sostuvo el diputado Aguilera.

Agregó que no está de acuerdo con la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, y con el titular de Petropar, Wiliam Wilka, pero que respeta las decisiones del presidente Santiago Peña.