Careo entre Lilian Samaniego y Esperanza Martínez: “Mi rabia fue genuina”, admite la senadora

Samaniego cuestionó duramente la postura de su colega y aseguró que le dolieron especialmente sus expresiones por tratarse de una compañera de casi 20 años de lucha política. Martínez, por su parte, pidió disculpas por los términos utilizados, pero ratificó su desacuerdo con el acuerdo firmado con los médicos.

Durante su intervención, Samaniego recordó que la crisis sanitaria continúa como consecuencia de la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y los gremios médicos y lamentó los calificativos utilizados por Martínez.

“¿Cómo me duele? Me duele en el alma, Esperanza, compañera de casi 20 años de luchas por la defensa de la mujer paraguaya y que vos te refieras como te referiste a nosotros”, expresó.

La senadora hizo referencia a los calificativos lanzados contra quienes participaron de las negociaciones con los especialistas. Recordó que Martínez había calificado el encuentro como “una payasada” y cuestionado duramente a quienes participaron de las mesas impulsadas por el Gobierno.

Samaniego sostuvo que ella fue una de las primeras legisladoras en recibir a los médicos y que incluso había presentado una propuesta para solucionar progresivamente el reclamo salarial.

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“Fui la primera que le recibió a esta gente”, afirmó, al señalar que su propuesta contemplaba una solución en 14 meses y siete etapas, con el establecimiento de un piso salarial.

Samaniego cuestiona el acuerdo y la salida de la ministra

Uno de los puntos que más molestó a Samaniego -según dijo durante la reunión de la Mesa Directiva- fue que su nombre apareciera en el acta del acuerdo firmado con los médicos, pese a que, según relató, ella no había participado de la negociación.

“Te miro a la cara y me duele, compañera”, manifestó, al referirse a Martínez; en un momento dado, hasta soltó unas lágrimas.

La senadora también vinculó el episodio con la salida de la entonces ministra de Salud y cuestionó que el acuerdo haya sido utilizado para responsabilizarla.

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Samaniego defendió además la necesidad de encontrar una salida a la crisis sanitaria y recordó que, según su exposición, el Senado había contribuido a evitar 446 renuncias de médicos.

También pidió mirar la situación desde la perspectiva de los pacientes y alertó sobre la suspensión de unas 1.500 cirugías programadas en el Hospital del Trauma.

Esperanza Martínez pide disculpas, pero mantiene su postura

Martínez reconoció que tuvo un exabrupto contra sus colegas y pidió disculpas públicamente.

“Reconozco que fue un maltrato innecesario, pero realmente estaba enojada. Estaba enojada y ofendida”, señaló.

La senadora explicó que su enojo se produjo porque consideraba que la negociación paralela con anestesiólogos y otros especialistas podía terminar dividiendo al gremio médico en plena lucha por sus reivindicaciones.

Según Martínez, los médicos especialistas que renunciaron formaban parte de una estrategia gremial y su participación tenía un valor estratégico dentro de la movilización. “No se puede en el medio de una lucha venir a un grupo pequeño”, cuestionó. Ver video del careo.

“Mi rabia fue genuina”: Esperanza se disculpa por los exabruptos

Aunque pidió disculpas a Samaniego y Cabrera, Martínez dejó en claro que no se retracta de su cuestionamiento al acuerdo. “Mi rabia, les digo, fue genuina, realmente fue genuina. Entonces, para todos, mis disculpas por los exabruptos, pero mi posición de que eso no fue una decisión feliz”, afirmó.

Martínez sostuvo que la ministra de Salud, María Teresa Barán, debió frenar el acuerdo porque, a su criterio, la negociación con el gremio estaba encaminándose.

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También insistió en que la decisión de las senadoras tuvo un “efecto boomerang”, porque terminó provocando, según su interpretación, una mayor unidad entre los distintos sectores médicos. “Lograron que los tres gremios que en 50 años que yo tengo de vida médica nunca logramos acá (...) hoy están juntos”, afirmó.

Finalmente, Martínez volvió a disculparse por sus expresiones, pero reiteró que mantiene su posición de fondo. “Por las palabras inadecuadas me disculpo. Pero yo sigo en desacuerdo con lo que hicieron y no comparto”, sentenció.

Walter Kobilansky pide terminar con la “discusión bizantina”

En medio del cruce entre las senadoras, el senador Walter Kobilansky (ExCruzada Nacional) pidió bajar el tono de la discusión y concentrarse en resolver la crisis sanitaria.

El legislador consideró que la controversia entre los parlamentarios estaba desviando la atención del objetivo central de la mesa de crisis. “Fíjese qué discusión bizantina tuvimos ahora”, cuestionó.

Kobilansky pidió además discreción en las negociaciones y reclamó que los legisladores dejen de concentrarse en quién dijo qué frente a los medios y las redes sociales. “Lo que quiere escuchar aquí la gente y el pueblo son soluciones. No que si yo he dicho, si el otro ha dicho, la otra dejó de decir”, afirmó.

El senador insistió en que primero deben resolverse los problemas y posteriormente discutirse las responsabilidades o los méritos políticos. “No usemos la discreción, por favor”, pidió finalmente, advirtiendo que, de continuar la disputa, todo se convertiría en un “zarambí” permanente.