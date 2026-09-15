Varela insta al Ejecutivo a administrar mejor y con más empatía las crisis

Cinco días de huelga, meses de negociaciones, movilizaciones y renuncias masivas, el anuncio de una nueva huelga, la destitución de la entonces ministra de Salud, María Teresa Barán, y un reclamo por parte de Horacio Cartes en el acto de aniversario del Partido Colorado terminaron en que el Gobierno ceda ante el reclamo de Sinamed y otorgue finalmente un reajuste de G. 2.000.000 al salario piso de los médicos.

Ahora, el Gobierno está a puertas de una nueva movilización masiva de docentes, quienes anunciaron un paro nacional el 17 y 18 de setiembre para reclamar una adenda presupuestaria para ajustar salarios en un 8%, según lo acordado con el Gobierno, de acuerdo a lo que manifiestan los gremios.

En este marco, el senador colorado disidente Mario Varela sugirió al Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, Santiago Peña, que tome las medidas adecuadas, pertinentes y “tenga un poco más de empatía”, ya que consideró que el acuerdo con los médicos se logró a partir de la destitución de Barán, que tenía cero empatía y nunca le recibió a los médicos.

“Nosotros ya fuimos un poco casi como el Carpathia tratando de salvar al Titanic que se hundía. Le vinieron a pedir socorro al Senado (...) Fue un proceso que fue mucho más complejo de lo que debería ser. Ojalá que con los docentes el conducto y el diálogo sean mucho más ágiles, rápidos y con mayor empatía. Por supuesto que los docentes tienen también sus reivindicaciones legítimas y ojalá que el Ejecutivo administre mejor las crisis y no tenga que ligar un estirón de orejas público para hacer los cambios que deberían hacer”, refirió.

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Esto sabe Varela sobre juicio político a ministros de la CSJ

Sobre rumores de posibles juicios políticos a tres de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Varela dijo que formalmente no recibieron ningún planteamiento; sin embargo, sí hubo conversaciones, sondeos, opiniones del desempeño de la Corte, pero en un ámbito mucho más político. Agregó que tampoco hoy existen los votos para el efecto.

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Recordó que cuando se va a implementar o se va a ejecutar un plan político de juicio a ministros por mal desempeño, se tendrían que tener causales y eso nunca se planteó, además consideró que sería peligroso plantearlo desde una perspectiva eminentemente política, ya que quebrantaría el estado de derecho y el equilibrio de poderes.

“Ahora, si hay causales públicas, de interés público y social, de temas que afectan el interés de la Nación, ahí sí es otra cosa. Ahí podríamos nosotros hablar de una agenda de discusión de causales para algún tipo de enjuiciamiento, pero en este momento nosotros no manejamos ningún tipo de fallo polémico, complicado que genere una reacción política desde el Legislativo para implementar un juicio político que ya dije y repito, puede ser una caja de Pandora y tampoco hay un clima propicio con tantas crisis que resolver sociales, que a la gente le interesa”, precisó.

Agregó que los nombres que “más suenan” son los de los tres ministros que no participaron de la reunión entre los integrantes de la CSJ y Santiago Peña realizada el 3 de diciembre del año pasado que primero se manejó con mucho hermetismo, pero después los mismos participantes la confirmaron. Estos son Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia (no fueron invitados) y Gustavo Santander Dans (fue invitado pero no participó).

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“Es mucha coincidencia, por lo que yo creo que de repente las motivaciones políticas nomás de buscar tener representantes en la Corte afines al Gobierno no es recomendable y no es democrático”, señaló.

Crisis en el oficialismo es real, dice Varela

Fue consultado sobre el posible conflicto entre Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, y Santiago Peña, quien además es el ahijado político de Cartes, a lo que respondió que para el es real y no se trata de una cortina de humo.

“Yo creo que la crisis es real y lo dice el propio ministro del Interior, el ministro político (Enrique) Riera, quien habla de tensiones, que es el término que utilizó. Entonces ellos no niegan, no creo que sea una cortina de humo”, dijo.

También se refirió a los gobernadores, quienes emitieron un comunicado apelando a la unidad, lo que para el senador evidencia que existe una preocupación sobre el conflicto interno.

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Además, le recordaron que una vez más el senador Silvio “Beto” Ovelar se refirió a los gobernadores como “virreyes” al considerar que están “emborrachados” con el poder económico que se les dio con los fondos del programa Hambre Cero, y consultado sobre estas expresiones de Ovelar, dijo que coincide con el mismo.

¿Podría complicar el conflicto interno a la ANR para las elecciones?

Sobre si estas diferencias podrían complicar las chances del Partido Colorado para ganar algunos municipios en las elecciones municipales del 4 de octubre, dijo que la organización política debe tener confrontaciones internas de ideas, ya que eso hace que el partido tenga músculo político, pero debe buscar una depuración moral.

Agregó que con el comunicado, los gobernadores hoy día se acercan mucho más a Peña que a Horacio Cartes, pero que eso podría cambiar mañana o después de las elecciones, ya que dicho acercamiento es natural hacia el Poder Ejecutivo, al ser que es el que tiene la lapicera para firmar el decreto de Hambre Cero.

Sobre las advertencias de Horacio Cartes, de aplicar sanciones a quienes traicionen al Partido Colorado para las elecciones, se excusó en responder diciendo que no quiere entrar en especulaciones, pero que el escenario será distinto después del 4 de octubre.

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Ante la presión que ejercen los gobernadores al oficialismo, al insistir con que Juan Carlos Baruja integre la chapa presidencial que acompañará a Pedro Alliana para el 2028, refirió que esta tensión podría ser la que genera la implosión interna “que se ve a leguas”.

Oficialismo no tiene problema en “soltar la mano”

Insistió en que independientemente al conflicto interno, el Partido Colorado tiene una gran capacidad de adaptación política, ya que recordó que el oficialismo se encargó de expulsar a cuatro senadores que eran oficialistas, lo que evidencia que no tiene ningún problema en soltarle la mano a quienes ya no son útiles.

“Lo que pasa es que cada día, con todo el desgaste del oficialismo actualmente, es lógico que la disidencia pueda generar más expectativa y por eso que le piden más a Mario Abdo presencia seguramente, entonces es natural y eso es positivo. El último fin de semana se incorporó a ANR el intendente de Areguá, Denis Torres, el candidato a intendente de Areguá también de la lista uno. Entonces eso se va a ir sumando y eso es natural”, recordó.

También mencionó que cuando Mario Abdo fue candidato a Presidente de la República y nadie daba ninguna posibilidad de ganar, bajaron de 15 a 5 senadores cuando eso disidentes y terminó ganando Mario Abdo por 85.000 votos de diferencia.

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También fue consultado si es que hoy en la disidencia se sienten sin liderazgo, a lo que respondió:

“Claro que no, por eso estamos aquí. Tenemos senadores, tenemos diputados y por sobre todo el pueblo colorado que necesita tener una señal de mejoría. Vamos por la quinta suba al combustible del año. De 16% a 19% de pago ahora de la caja fiscal, o sea, la gente tiene menos plata en el bolsillo. Entonces no es que estamos mejor y el pueblo paraguayo, el pueblo colorado tiene la suficiente capacidad de poder tener el espíritu crítico y de poder construir proyectos alternativos, porque creo que este Gobierno tiene un desgaste muy fuerte y nosotros tenemos que como políticos plantear una oferta electoral distinta”.