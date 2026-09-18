“Se equivocó Horacio Cartes”, dice Centurión y no descarta riesgo del triunfo electoral

El movimiento oficialista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) sufre una crisis tras el anuncio por parte del presidente de la agrupación política, Horacio Cartes, de que Juan Carlos Baruja será el candidato a Vicepresidente de la República que acompañará la chapa liderada por Pedro Alliana.

El propio Alliana salió al paso y tras una reunión con Cartes a raíz de esta crispación, afirmó que nadie le impondrá un vicepresidente, además de que mantuvo su postura de anunciar quién lo acompañará en la chapa tras las elecciones municipales del 4 de octubre.

Daniel Centurión, diputado colorado disidente, aseguró que Horacio Cartes “se equivocó” al no esperar que pasen las elecciones para anunciar el candidato que acompañe a Pedro Alliana en la chapa presidencial para el 2028.

“Se equivocó Horacio Cartes, yo creo que se equivocó y hoy están ellos en este debate, pero esto también muestra, porque imagínese, esto es algo que desde ese momento se está hablando todos los días, genera noticia política. Eso también es porque desde el sector de la disidencia y la oposición no existen generación de noticias y demuestra la debilidad que existe de la oposición al mundo”, indicó.

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Reafirmación de la hilacha autoritaria de Cartes

Centurión dijo además que el anuncio del titular de la ANR reafirma la hilacha autoritaria de Horacio Cartes, estilo del liderazgo que tiene tanto el exmandatario, como también se reproduce en el movimiento Honor Colorado, lo cual se ha demostrado a lo largo de la historia.

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Recordó como ejemplos puntuales cuando Cartes designó como candidato a presidente de la Junta de Gobierno a Alliana, cuando había otros referentes políticos emergentes y consolidados dentro de Honor Colorado, así también en noviembre del año pasado, cuando anunció que Alliana sería candidato a presidente, pero el mismo Vicepresidente de la República dijo que dicho anuncio era muy prematuro.

“Luego le impuso a Santiago Peña, un converso que de liberal pasó a colorado y en un tiempito lo confirma como candidato a Presidente de la República. Allí le fue mal porque Marito resultó ganador. Luego vuelve a imponer la chapa Santi Peña-Mangui Alliana, le vuelve a ir bien. Él se lanza como candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno, conquista la administración partidaria”, refirió.

Insistió en que la diferencia y crispación en Honor Colorado se dio tras el anuncio de Alliana de que daría a conocer a su candidato a vicepresidente tras las elecciones municipales, Cartes lo desautorizó al anunciar a Baruja por su cuenta antes de las elecciones, lo cual lo dejó como un líder muy debilitado, además de embretarlo a que reaccione al anuncio del titular de la ANR.

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“Peñismo no existe”, según Centurión

Aclaró que el “peñismo” no existe, porque no tiene identidad, no hay un liderazgo claro y pragmático, solo existe una lapicera y un sector de Honor Colorado advenedizo, ya que lo integran cartistas ortodoxos pendientes de la tinta de la lapicera de Santiago Peña que “al posicionarse de ese lado esperan mayores canonjías, mayores prebendas y algunos negocios con el Gobierno”.

Centurión dijo que ve el conflicto de Honor Colorado distanciado de la campaña de Asunción, pero reclamó que esto no tendría que haber ocurrido, mucho menos el presidente del partido debería utilizar la sede de la Junta de Gobierno para lanzar una candidatura que solamente interesa a un movimiento.

“Él es presidente de todos los colorados, estamos a 16 y 17 días de las elecciones municipales que son la antesala para el 2028. Yo hubiese preferido que el presidente del partido aproveche en ese momento que estaba toda la dirigencia del departamento de Paraguarí, que hable del 4 de octubre, que dé mística, apoyo a toda esa dirigencia para que salgan a conquistar la mayor cantidad de distritos posibles en ese departamento”, precisó.

Insistió en que todo lo que genere discrepancia o división interna partidaria puede perjudicar las chances del 4 de octubre, por lo que como disidentes lo primero que hicieron después del 7 de junio fue ponerse a disposición del partido y pactaron que solamente hablarían de las elecciones municipales, dejando de lado el proyecto presidencial de Arnoldo Wiens hasta el 5 de octubre.

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“Les pido madurez, les pido también que dejen de lado su soberbia. Ellos pues están borrachos del poder, como es un movimiento hegemónico, pero esto ya vimos pasar a lo largo de la historia de nuestro partido. Yo creo que entre ellos van a terminar arreglándose, tienen muchos intereses que cuidar (...) hablando de peñismo, este grupo tiene más intereses crematísticos que políticos y no van a poner en riesgo esos intereses con una división dentro del movimiento Honor Colorado”, refirió.

Recordó que en el 2017 Honor Colorado tenía la lapicera, tenía los recursos, tenía el poder administrativo, tenía todo y terminó derrotado.

Centurión rechaza proyecto modificado de emergencia del IPS

La Cámara de Senadores modificó el proyecto de ley que declara emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS), introduciendo artículos que habilitarían a la previsional para rebasar los límites establecidos de depósitos de fondos en los bancos de plaza. Esto beneficiaría al banco de los exsocios de Santiago Peña, Ueno Bank, el cual ya concentra aproximadamente G. 2,2 billones del IPS.

Daniel Centurión adelantó su rechazo absoluto a este proyecto, ya que consideró que fue totalmente desvirtuado, ya que la intención inicial era darle un apoyo a la presidencia del IPS en cuanto a la adquisición de insumos, medicamentos y algunos servicios, el arreglo de los ascensores, entre otros.

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“Estaba más focalizado en apoyar para tratar de reducir la burocracia y que se le atienda a la gente. Al ir al Senado, ellos desvirtúan totalmente y lo que hoy plantean es nuevamente la mirada para favorecer a sectores empresariales, en este caso, sectores y bancarios. No piensan en la gente y es lo que yo le pido a Santiago Peña, el Presidente de la República. Déjese de pensar en acumular solamente dinero, deje de pensar en favorecer solamente a su entorno empresarial”, criticó.

Recordó que quedan menos de dos años de gobierno y si no reacciona va a ser el peor presidente de la era democrática que solamente se centró en “ganar plata y no servirse a la gente, que es su compromiso”.

“Hoy tiene de cinco artículos que tenía originalmente el proyecto, hoy llevaron a 19 artículos y no tiene una relación directa. Nos quieren convencer de que tiene una relación directa en el espíritu inicial de la ley, pero se ha desvirtuado totalmente, este proyecto tiene que ser rechazado y si tanto les quieren favorecer a los sectores financieros y bancarios, bueno, que los oficialistas hagan un proyecto y que le pongan en el acápite ‘Santiago Peña nos ordena ayudarles a los sectores financieros y bancarios para que ellos le den una cometita’”, concluyó.