Aguilera defiende a “Cesarito” Sosa y responde a Beto Ovelar: “Los pingos se verán en la cancha”

La “guerra fría” entre senadores contra el “frente unido” de gobernadores y diputados cartistas sigue con fuego cruzado entre ambos bandos. Uno de ellos fue la respuesta del vicelíder de la bancada cartista Alejandro Aguilera (ANR, HC), que salió a defender al gobernador de su departamento, Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC).

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“Lo quieren menospreciar, pero bueno, los pingos se van a ver en la cancha”, dijo Aguilera, en respuesta a “Beto” Ovelar, que había sacado pecho por su “veteranía” en la política.

“Cesarito está en su primer periodo como gobernador; yo llegué a ese cargo en 1998 y sigo jugando en primera división. Cuando tenga 30 años de carrera, pensaremos de otra manera. Con los años, uno evalúa las cosas con mayor racionalidad”, había dicho Ovelar.

Aguilera consideró que precisamente estos “antiguos” políticos atacan a los nuevos liderazgos porque están “preocupados” por su futuro político.

“No sé si tienen temor o no, o sea, Beto tiene -como siempre a él le gusta recalcar- 30 años ya de caminar en la política. El presidente del Congreso (Basilio ”Bachi” Núñez) también tiene su experiencia. Pero sí hay que decir que existe una nueva generación de líderes emergentes que hoy estamos viendo, estamos notando y bueno, seguramente a los más antiguos eso los tiene un poco preocupados", enfatizó Aguilera.

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Para sumarle leña al fuego, el senador cartista Carlos Núñez Agüero acusó a los gobernadores de “robar asquerosamente” los millonarios fondos de “Hambre Cero”, que es el programa “estrella” del gobierno de Peña.

Un frente unido contra los senadores por la dupla presidencial

Aguilera también les recordó a los senadores que “Cesarito” Sosa no solo es gobernador de Guairá, sino presidente del Consejo de Gobernadores, y que de los 17, 15 son oficialistas y lo respaldan, “así que tiene un liderazgo demasiado importante, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional”.

Por ello, Aguilera que anteriormente había tildado a Ovelar de “Arquero campaña” por tener “salida vai (mala)” por siempre irse de boca, insistió en considerar que el trasfondo real de las críticas de Ovelar “es parte de la puja de liderazgo que hay ahora, donde los senadores le ven como competidores directos a los gobernadores”.

La pelea con “Beto” Ovelar y los diputados cartista ya tiene varios “rounds”, siendo el más intenso el no muy antiguo pleito por el préstamo de US$ 75 millones para la construcción de “caminos vecinales”, de los cuales la mitad era para el departamento de Ovelar, Caaguazú.

Ovelar, en su afán de “apurar” la sanción del proyecto, fue sin ser invitado a una sesión de Diputados, lo que se tomó como una intento de embanderarse con el proyecto, lo que frenó el tratamiento de dicha iniciativa por casi tres semanas y que le llovieran ataques a Ovelar y viceversa.

En este caso, la pelea se da en el contexto interno de Honor Colorado por la chapa presidencial, donde los senadores respaldan al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, candidato del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes; mientras que los gobernadores, se muestran más alineados con el presidente de la República, Santiago Peña.

Los gobernadores y diputados cartistas, por su parte, hicieron un “frente unido”, y si bien cada uno tiene a su candidato a dupla para Pedro Alliana, “Cesarito” Sosa por los jefes departamentales y el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, por los diputados, acordaron “consensuar” entre ambos.