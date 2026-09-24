Política
24 de septiembre de 2026 a la - 15:49

Alliana pide a correligionarios cambiar pantallas por trincheras ante crisis en HC

Pedro Alliana, enérgico y con camisa blanca, se dirige al público con micrófono en mano, rodeado de banderas en un evento al aire libre.
Pedro Alliana pronuncia un discurso durante un evento proselitista del candidato cartista Camilo Pérez en el puerto de Asunción. Foto @pedroallianaInstagram @pedroalliana

En medio de una creciente crisis interna en el movimiento oficialista Honor Colorado, el vicepresidente Pedro Alliana lanzó un llamado a la dirigencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El precandidato a la presidencia para el periodo 2028 por el cartismo instó a los referentes partidarios a abandonar las redes sociales y volcarse al trabajo territorial de cara a las próximas elecciones municipales.

Por ABC Color
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El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, usó este jueves sus redes sociales para enviar un mensaje a los colorados en medio de la tensión que se instaló días atrás por el anuncio de Horacio Cartes respecto a la chapa para el 2028.

Mientras las principales figuras se posicionan -algunas más cerca del mandamás colorado- desde el Ejecutivo, con el respaldo de los gobernadores colorados, instan a esperar la definición de las elecciones municipales y a partir de ahí, hacer los movimientos que hagan falta.

Grupo de 13 personas sonriendo y levantando el dedo índice en un evento al aire libre, con árboles y un edificio rojo de fondo.
Pedro Alliana (centro con saco oscuro) se reunió con la dirigencia colorada en Concepción. A su lado aparece la gobernadora Liz Meza (conjunto blanco). Foto: @pedroalliana

Lea más: Crisis en HC: Centurión cuestiona peleas en Honor Colorado y pide a disidentes dejar de lado los “egos”

El mensaje de Pedro Alliana

En este complejo contexto y en ejercicio de la Presidencia de la República, debido al viaje del mandatario Santiago Peña a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, Alliana se trasladó al departamento de Concepción.

Allí encabezó un encuentro de articulación con la dirigencia regional, que contó con la presencia de la gobernadora Liz Meza y los candidatos locales a intendencias y concejalías.

También se trasladó al departamento de Caaguazú, donde se reunió con referentes políticos y candidatos de la Lista 1, así como autoridades departamentales, entre ellos, el gobernador Marcelo Soto (ANR – HC).

En medio de su jornada político partidaria, el segundo del Ejecutivo difundió un mensaje a través de sus canales oficiales dirigido a las bases del partido.

“Los candidatos y la dirigencia nos necesitan en las trincheras, peleando, no desde las pantallas de los celulares o desde los medios de comunicación”, dijo.

Pedro Alliana en el centro levantando un pañuelo rojo, con un fondo sencillo, transmitiendo un mensaje político claro sobre participación activa.
Publicación del vicepresidente Pedro Alliana este jueves en su perfil de Instagram

La bajada de línea apunta a contener las crecientes desavenencias públicas y centrar los esfuerzos rumbo al 4 de octubre. Sin embargo, el cruce entre la conducción tradicional de la ANR y la dirigencia emergente refleja que la puja por el proyecto 2028 apenas empieza.

Lea más: Pedro Alliana sobre su posible dupla presidencial: “Para nosotros, eso no es prioridad”

El contexto de la crisis

El ambiente político dentro del cartismo atraviesa semanas de evidente tensión e incertidumbre. Las fisuras internas quedaron expuestas tras la decisión del presidente de la ANR, Horacio Cartes, de anunciar unilateralmente que el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, acompañaría a Pedro Alliana en la propuesta electoral del movimiento para el 2028.

La imposición de la figura de Baruja no cayó bien en diversos sectores de la dirigencia ni en el propio entorno del vicepresidente. Alliana reaccionó marcando distancia y sosteniendo que será él mismo quien defina a su compañero de fórmula, remarcando que esa discusión no es prioritaria en este momento y que recién se abordará tras el desarrollo de los comicios municipales.

Pedro Alliana
De izq. a der.: El posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado, Juan Carlos Baruja; el futuro presidenciable cartista Pedro Alliana; Santiago Peña; Raúl Latorre y el ministro Tadeo Rojas. Fue en mayo de este año en la residencia de Horacio Cartes en Asunción.

En este escenario, dentro del movimiento se despliega una amplia “danza de nombres” para la vicepresidencia. A la pretensión de Baruja se suman figuras de peso interno con aspiraciones de ocupar ese espacio, tales como el gobernador de Guairá, César Sosa; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

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