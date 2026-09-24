Senadores adelantan sesión al martes, pero queda en duda el cuórum por las municipales

Los senadores oficialistas y opositores decidieron adelantar su jornada parlamentaria de la próxima semana y dejar libre el resto de los días para la actividad electoral en el marco de las elecciones municipales. La moción fue presentada por el líder de la bancada, Natalicio Chase, durante el espacio de pedidos y formulaciones y aprobada por el pleno sin objeciones.

La propia Cámara de Senadores confirmó que la sesión extraordinaria se realizará el martes 29 de setiembre, a las 9:00. Hay dudas que la sesión reúna el quórum de 23 votos para ese día.

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“Solicito suspender la sesión ordinaria de la próxima semana y tener esa sesión el día martes, a los efectos de que cada senador que es representante político importante de la sociedad paraguaya pueda tener esa libertad para acercarse al día de la elección de intendentes el 4 de octubre”, planteó Chase.

La decisión se tomó apenas cinco días antes de los comicios municipales. La moción fue sometida a consideración del pleno a mano alzada y no recibió objeciones. La senadora liberal Celeste Amarilla no votó, aunque tampoco planteó oposición a la propuesta.

Senadores tendrán libre el resto de la semana electoral

Con el cambio, los legisladores tendrán actividad ordinaria hasta el martes y quedarán liberados de la sesión habitual del miércoles, en la etapa final de la campaña municipal.

El argumento expuesto públicamente por Chase fue permitir que los senadores puedan acercarse a la jornada electoral. La decisión también vuelve a poner bajo la lupa la participación de los parlamentarios en las campañas municipales, considerando que varios senadores respaldan candidaturas en distintos municipios del país.

Los senadores perciben una remuneración mensual cercana a G. 37 millones, por lo que el adelanto de la sesión plantea nuevamente el debate sobre el uso del tiempo destinado a la función legislativa durante los periodos electorales.

Contrataciones y cargos políticos en plena campaña

La actividad electoral también coincide con cuestionamientos sobre el uso de cargos y recursos dentro del Congreso para personas vinculadas a estructuras políticas.

Uno de los casos mencionados es el de Catherine Larisa Benítez Pascottini, candidata a concejal de Ñemby por Honor Colorado, quien ingresó a la Cámara de Senadores en octubre de 2025, durante la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez, con un salario de G. 5 millones.

Tres meses después, el 26 de enero de 2026, pasó a desempeñarse como asesora de la Dirección de Asistencia Social, con un salario de G. 8 millones, además de G. 2,4 millones en bonificación. De esta manera, su remuneración mensual llegó a G. 10,4 millones, un aumento del 108% respecto de su salario inicial.

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Otro caso es el de Juan Alberto Radice Schmidbauer, identificado como operador político cercano a Natalicio Chase. Bachi Núñez lo designó en octubre de 2025 como jefe de Sección de Cooperación Internacionales, con una remuneración de G. 7.150.000.

Posteriormente, mediante la Resolución N.º 1.962, del 31 de marzo de 2026, fue nombrado funcionario permanente y mantuvo el cargo, con una remuneración que subió a G. 10.850.000. ABC había informado que Radice es un operador político vinculado a Chase y que su hijo, Jorge Sebastián Radice Sanabria, es candidato a concejal de Asunción por la Lista 1.

El respaldo de los senadores a candidatos municipales tiene además una dimensión política de más largo plazo. Las elecciones municipales constituyen una instancia para mantener y ampliar estructuras territoriales y caudales electorales que pueden resultar relevantes en futuras disputas internas y nacionales.