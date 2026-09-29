Senado sanciona reforma de la Policía que afectará a la Caja Fiscal

¿Qué cambios aprobó el Senado en la ley de la Policía Nacional?

Tras un prolongado debate con acusaciones de todos los sectores, la Cámara de Senadores sancionó y aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 150, 151, 152 y 279 de la Ley 7280/2024 de “Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

La referida ley es la de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocida como “Reforma de la Caja Fiscal”.

La norma -en la versión de Diputados- fue sancionada en el Senado con 20 votos a favor, mientras que solo siete legisladores pidieron ratificar la versión de la Cámara Alta.

¿Por qué la versión de Diputados afectará el presupuesto de la Caja Fiscal?

Ramón Retamozo (ANR), vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerza Pública, leyó el dictamen en mayoría y pidió ratificar la versión del Senado ya que los cambios introducidos por Diputados en el sistema de retiros, ascensos y pensiones son más gravosos para la Caja Fiscal.

Señaló que el Ministerio de Economía advertía que -la versión finalmente aprobada- generaba que 1.200 personal pasaran a retiro, siendo una gran carga para la Caja Fiscal.

El excomisario Carlos Núñez (ANR, HC) leyó el dictamen en minoría y el mismo fue aprobado por el pleno. La oposición pidió la postergación en dos oportunidades, pero había posiciones tomadas.

¿Qué cuestionamientos hicieron los senadores durante el debate en el Congreso?

Eduardo Nakayama (PLRA) y Celeste Amarilla (PLRA) repudiaron que la propuesta modificada por Diputados no tenga dictamen de las comisiones de Presupuesto, presidida por Silvio Ovelar (ANR, HC), y la comisión de Cuentas y Control, presidida por el liberocartista Dionisio Amarilla.

Ante las críticas y para cumplir el reglamento, el pleno se convirtió en comisión y se dictaminó a favor de la versión modificada por la Cámara Baja.

Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) acusó a los cartistas de impulsar una versión perjudicial para las arcas públicas solo para tener rédito político en las elecciones municipales del 4 de octubre. Ever Villalba (PLRA) fue más lejos y acusó al Ministerio del Interior de amenazar a los oficiales y sus familiares con traslados si no se votaba por la “lista 1 de punta a punta” en las elecciones municipales.