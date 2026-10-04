Clan Gómez retiene el poder en Limpio

El liberal Juancho Gómez ganó en Limpio con 23.337 votos, mientras que el colorado cartista Manuel Aguilar logró acumular 22.142 votos durante las elecciones municipales.

De esta manera, el actual intendente, Optaciano Gómez, dejará el poder a su sobrino Juancho, quien hasta hace poco ocupaba una banca en la Junta Municipal de Limpio.

Elecciones municipales en Limpio: hubo 61% de participación ciudadana

En la ciudad se instalaron 230 mesas y se llegó al 61% de participación ciudadana. Fueron a las urnas a votar 48.514 personas, de los cuales blancos fueron 1.423, nulos fueron 275.

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Manuel Aguilar, a pesar de que tuvo un fuerte respaldo del clan Vega, liderado por la diputada cartista Johana Vega, y de toda la estructura del Gobierno Nacional a través de los ministerios, no logró cortar con la hegemonía liberal.