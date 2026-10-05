Caaguazú: quedan denuncias de uso de cédula ajena, compras e inducciones al voto

Las elecciones municipales 2026 dejaron varias denuncias e incidentes que no pasaron a mayores en el departamento de Caaguazú.

El detenido en Coronel Oviedo fue identificado como Roberto López Rodríguez (26), luego de intentar votar en el Colegio Nacional San Roque González de Santacruz utilizando una cédula de identidad perteneciente a Eduardo Medina Morínigo (21).

La situación fue denunciada por apoderados de la Alianza que se encontraban en el local de votación, quienes alertaron sobre el hecho. Tras la intervención correspondiente, se procedió a la detención del joven.

El fiscal de Delitos Electorales asignado para la jornada, Fermín Segovia, imputó a López Rodríguez por lo previsto en el artículo 276, incisos 1 y 3 del Código Penal, con pedido de aplicación de medidas alternativas. El agente fiscal mencionó que se expone hasta 5 años de cárcel, aunque aclaró que el hecho constituye un delito y que durante el proceso podría tener una salida alternativa.

Denuncia por supuesta compra de cédulas derivó en allanamiento

En el distrito de Caaguazú, la fiscala de Delitos Electorales Nilsa Torales informó que alrededor de las 14:00 recibió una denuncia presentada por los apoderados del Partido Colorado, Luis Antonio Alvarenga y Gustavo Ferriol.

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Los denunciantes señalaron la existencia de un supuesto lugar donde se estarían comprando cédulas y donde presuntamente habría importantes sumas de dinero, además de otros elementos vinculados al hecho denunciado. Según la fiscala, los apoderados manifestaron haber sido testigos de la situación.

Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó el seguimiento correspondiente y, una vez localizado e individualizado el inmueble señalado, procedió a realizar un allanamiento con acompañamiento policial.

No encontraron cédulas ni dinero durante el procedimiento

Durante la intervención, los agentes verificaron íntegramente el inmueble, pero no encontraron cédulas, dinero ni otros elementos relacionados con la denuncia.

Torales explicó que el lugar se trataba de una casa abandonada y que, de acuerdo con las personas que recibieron a la comitiva fiscal-policial, el propietario había facilitado el inmueble para que pudiera ser utilizado como sanitario.

La fiscala señaló que el puesto de comando del Partido Liberal se encontraba frente al inmueble, en una plaza que los lugareños denominan Irasusta, y que en la casa había un baño precario.

Los intervinientes también verificaron un vehículo que se encontraba cerrado dentro del predio. El propietario fue requerido para abrir el rodado y permitir la inspección correspondiente, pero tampoco se encontraron elementos vinculados con la denuncia.

Intendente acompañó la verificación del inmueble

Durante el procedimiento también se encontraba presente el intendente de Caaguazú, José Ríos, quien fue informado por la fiscala sobre el motivo de la intervención.

Según explicó Torales, tanto el encargado del lugar como el jefe comunal acompañaron a la comitiva fiscal durante la verificación íntegra del inmueble.

La representante del Ministerio Público señaló que el procedimiento se desarrolló con total normalidad y sin incidentes, debido a que las personas presentes comprendieron que se estaba realizando el seguimiento de una denuncia recibida durante la jornada electoral.

Otra denuncia en el Colegio San Lorenzo

La fiscala Torales informó además que recibió una segunda denuncia, esta vez de un apoderado del Partido Liberal, sobre una supuesta compra de cédulas en el interior del Colegio San Lorenzo de Caaguazú.

La comunicación fue realizada vía telefónica cuando la fiscala se dirigía al lugar donde posteriormente se realizó el allanamiento. Ante el reporte, dispuso que los agentes policiales encargados de la seguridad del local se trasladaran inmediatamente para verificar la situación.

Sin embargo, posteriormente la Policía informó que el denunciante no quiso formalizar la denuncia, debido a que no podía identificar a ninguna persona concreta como responsable del supuesto hecho.

Torales señaló que, en líneas generales, en Caaguazú se registraron dos reportes relacionados con supuestas compras de cédulas, uno de los cuales derivó en un allanamiento sin hallazgos y otro que finalmente no fue formalizado.

Otros incidentes registrados durante la jornada

Los hechos se suman a otros incidentes registrados durante las elecciones en Coronel Oviedo, entre ellos el conflicto generado en la mesa 31 del Colegio Nacional Pedro P. Peña, donde se produjo una discusión a raíz de la autorización del voto asistido a un elector.

La situación generó el cuestionamiento de apoderados de sectores opositores, mientras que los miembros de mesa defendieron la decisión adoptada para permitir que el elector pudiera sufragar con asistencia.

En el mismo local de votación también se registró malestar de los electores por la demora en la apertura de los portones. El acceso debía habilitarse a las 7:00, pero finalmente los portones fueron abiertos aproximadamente cinco minutos después, generando reclamos entre las personas que aguardaban para ingresar.