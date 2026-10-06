A lo Shrek: Quieren enviar a “Muy, Muy Lejano” al diputado Yamil Esgaib

En vísperas de las elecciones municipales del domingo circuló una versión que si salía electa como intendenta de Asunción la candidata de la Alianza, Soledad Núñez, el diputado cartista Yamil Esgaib se iría del país.

Si bien el parlamentario cartista salió a desmentir dicha versión y agregó que se trataba de una falsedad, la diputada Johanna Ortega (PPS) le trajo a su colega un boleto de ida a dos destinos diferentes.

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Como primera opción le trajo un pasaje de ida a Estados Unidos, pero, como aparentemente el cartista Yamil Esgaib sigue sin tener visa para ingresar al país del norte, llevó un segundo boleto.

“Reino de muy, muy lejano”

Johanna Ortega, quien constantemente es víctima de los ataques verbales de Yamil Esgaib, aprovechó la ocasión para presentar con ironía un segundo destino para el parlamentario, el de “Muy, Muy Lejano”.

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El Reino de Muy Muy Lejano es la lujosa ciudad ficticia inspirada en Hollywood donde viven los padres de la Princesa Fiona en la saga de películas de Shrek.

“Aquí traje un boleto para el colega Yamil a Estados Unidos, pero no sé si ya tiene visa, por eso además traje la opción a Muy, Muy Lejano”, dijo la diputada con ironía.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) aprovechó también su alocución para indicar que Yamil Esgaib no necesita boleto de vuelta.

“Me dijeron que Yamil no está, que ya salió del país. Espero que sea solo con boleto de ida, no hay pasaje de vuelta. Asumo que está cumpliendo su palabra, su promesa de campaña y está buscando dónde quedarse”, ironizó Raúl Benítez.