Minimizan derrota en Villarrica para sostener la candidatura de Cesarito

El diputado Alejandro Aguilera indicó que en Villarrica es tradición que los intendentes de turno ganen dos periodos y con eso trató de minimizar la derrota del candidato cartista Rubén “Pilo” Fanego, quien es ahijado político del gobernador del Guairá César Sosa.

Pilo Fanego perdió por 6.420 votos ante el liberal Magín Benítez, hijo de la diputada María Constancia Benítez.

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“Magín ganó limpiamente, el pueblo de Villarrica eligió. El Partido Colorado -como demócratas que somos- admitimos la derrota, pero en Guairá retumbó la victoria de la lista 1″, dijo Aguilera.

El parlamentario trató de minimizar la derrota en Villarrica alegando que cuando, junto con el gobernador de Guairá, César Sosa, tomaron el poder en el 2023, solo ocho distritos estaban en manos coloradas y ahora ganaron más.

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“En Villarrica siempre hubo alternancia, dos periodos el Partido Colorado, y dos el Partido Liberal. Ahora comienza el segundo periodo liberal. También quiero decir que en el departamento de Guairá retumbó la victoria de la lista 1″, remarcó Aguilera.

Guairá tuvo 59.000 votos colorados

El parlamentario insistió en que el “bolsón” electoral colorado en Guairá es importante y que gracias a eso pudieron conquistar más distritos.

“Cuando asumimos el poder con César Sosa nos comprometimos a llevar beneficios a nuestro departamento. Después de tres años de arduo trabajo conquistamos cinco distritos más para el Partido Colorado”, sostuvo Aguilera.

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Alejandro Aguilera indicó que en todo el departamento lograron 59.000 votos colorados, lo que representó el 55,8% del total de los votos emitidos en Guairá.

“Hoy, 14 distritos son colorados de 18 y solo cuatro distritos para la oposición. Decimos que tuvimos una gran elección. Logramos 59.000 para el Partido Colorado, que es el 55,8% de los votos de los guaireños”, dijo.

De esta manera el diputado Aguilera sostuvo que el gobernador César Sosa tiene un importante caudal electoral y que su intención de llegar a ser la dupla de Pedro Alliana en el 2028 sigue viva.