Lilian Samaniego a los cartistas: “convirtieron a Miguel Prieto de un líder distrital a uno nacional”

El cruce se produjo en medio del debate en la sesión ordinaria del Senado sobre los resultados de las elecciones municipales y la derrota del Partido Colorado en Asunción. La senadora Lilian Samaniego, quien había responsabilizado a Horacio Cartes de la derrota en capital, sostuvo que la conducción de la ANR debe revisar su estrategia si pretende mantener el poder en las elecciones de 2028.

Samaniego apuntó directamente contra el cartista Bachi Núñez por la decisión política de impulsar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, entonces administrada por Miguel Prieto (Yo Creo). Con ironía, calificó de “inteligente” la jugada, pero sostuvo que terminó favoreciendo políticamente al exintendente.

Qué inteligente de parte de él (Bachi Núñez) y otros para pedir la intervención de Ciudad del Este. Hicieron del exintendente Miguel Prieto un líder nacional cuando él era un líder distrital antes de recorrer el país Lilian Samaniego

Para la senadora, la estrategia terminó teniendo un efecto contraproducente para el Partido Colorado, al convertir a Prieto en una figura con mayor proyección nacional.

“Ustedes son los responsables del crecimiento de Miguel Prieto como líder nacional”, insistió dirigiéndose a Bachi Núñez.

La senadora vinculó el crecimiento de Prieto con el descontento de sectores colorados que, según afirmó, se sienten desplazados por la conducción de Honor Colorado.

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Samaniego sostuvo que durante su recorrido por el interior del país encontró dirigentes y electores colorados que manifestaron su rechazo a la forma en que se está manejando el partido. “Muchos más colorados van a migrar a Yo Creo”, advirtió.

También mencionó el caso de Tomás Romero Pereira, quien fue colorado y posteriormente dejó el partido para competir por otra fuerza política. A su criterio, estos movimientos son consecuencia de un “manejo sectario” de la institución partidaria.

“La suerte del Partido Colorado en 2028 va a estar en riesgo”

Samaniego advirtió que el resultado de las elecciones municipales debe servir como una señal para la dirigencia colorada y cuestionó la actitud de los referentes de Honor Colorado. “La suerte del Partido Colorado en el 2028 va a estar en riesgo”, afirmó.

La senadora reclamó además una conducción más institucional de la ANR y cuestionó que Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, no haya convocado -según sostuvo- a reuniones generales con los diferentes sectores del partido durante los últimos tres años.

“Horacio Cartes hasta hoy hace que el Partido Colorado sea solamente de Honor Colorado”, afirmó.

Lilian Samaniego se defiende de las acusaciones de oportunismo

El fuerte discurso de Samaniego también respondió a las críticas que recibió de Silvio “Beto” Ovelar, quien la había calificado de oportunista por responsabilizar a Cartes de la derrota colorada en Asunción. La senadora rechazó esa acusación y recordó su trayectoria dentro de la ANR. “Yo no soy oportunista, Beto. Yo digo la verdad”, afirmó.

Samaniego recordó que fue presidenta del Partido Colorado desde septiembre de 2008, antes de la afiliación de Horacio Cartes a la ANR, y sostuvo que tuvo un papel en la reconstrucción partidaria y en la apertura de espacios para diferentes sectores.

También le recordó a Ovelar que durante su gestión como presidenta partidaria él fue su tesorero. “Fuiste mi tesorero, jamás objetaste, me acompañaste en el proceso de reconstrucción del partido”, le espetó.

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La senadora sostuvo que su crítica no apunta a negar la importancia de Cartes dentro del Partido Colorado. De hecho, reconoció que su incorporación a la ANR tuvo relevancia. Sin embargo, cuestionó que el expresidente y actual titular partidario no ejerza, según su visión, una conducción que incluya a todos los sectores. “Lo que reclamo es el diálogo y el respeto”, manifestó.

Samaniego afirmó que los sectores disidentes también forman parte de la estructura que permitió el retorno del Partido Colorado al poder y reclamó que sean escuchados.

En ese sentido, sostuvo que Cartes debería convocar a los diferentes sectores para analizar la situación política y definir una estrategia común de cara a 2028.

Samaniego también cuestionó a Cartes por preferir reunirse con liberales o senadores de otros partidos que se pasaron al cartismo antes que con colorados disidentes. Lo dijo en alusión a Orlando Penner (ExPPQ), Patrick Kemper (ExAlianza Encuentro Nacional) y Zenaida Delgado (ExCruzada Nacional).

Cartes no acepta la opinión disidente. No acepta que somos el otro pedazo del Partido Colorado que legitima todas las elecciones una vez culminadas las internas Lilian Samaniego

El duro cruce con Beto Ovelar

El discurso de Samaniego se produjo después de que Beto Ovelar rechazara las críticas contra Cartes por la derrota en Asunción y calificara de oportunistas a quienes intentan buscar responsables. Ovelar había defendido el resultado general del Partido Colorado y sostuvo que la ANR obtuvo 187 intendencias, frente a las 164 que tenía anteriormente.

Samaniego respondió recordándole al senador sus anteriores cuestionamientos a Cartes y acusándolo de haber cambiado radicalmente de posición.

Hoy eres más cartista que Cartes. Y ayer hablabas que era un emperador, un virrey.



Lilian Samaniego

Bachi defiende a Cartes y reivindica su liderazgo

Bachi Núñez intervino posteriormente en la discusión y defendió la figura de Horacio Cartes. El presidente del Senado sostuvo que sería incorrecto desconocer el papel que tuvo Cartes en el retorno del Partido Colorado al poder y cuestionó las críticas de Samaniego.

“Creo que usted no hubiese sido electa presidenta del partido en votos sin el apoyo de Horacio Cartes”, afirmó Bachi.

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También reivindicó el trabajo realizado por Cartes desde su incorporación al Partido Colorado y sostuvo que buena parte del actual mapa político del país tras las elecciones municipales responde a su liderazgo.

Sin Horacio Cartes el Partido Colorado se va a la llanura. Muchos tienen un jakare en su bolsillo Basilio "Bachi" Núñez

En medio del intercambio, Bachi lanzó además una fuerte defensa del presidente de la ANR: “Horacio Cartes es el que saneó el Partido Colorado”, sostuvo.