Tensa victoria en Derecho UNA: nuevo decano apunta contra “clan Bogarín”

El exministro de la Corte Suprema Bonifacio Ríos Ávalos fue electo este viernes como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), luego de un nuevo intento por suspender las elecciones, que había solicitado el todavía titular de esta sede, Carlos González Morel, quien iba por el rekutu.

Las votaciones ya se habían postergado en una ocasión. Debieron ejecutarse el 20 de agosto y quien resultara electo debería haber asumido el puesto el pasado 1 de setiembre. No obstante, un sector había logrado suspender la jornada mediante una maniobra legal promovida ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En esta nota con ABC Color, Ríos adjudica este tipo de acciones al grupo liderado por el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“Hace cinco años que estamos peregrinando con estos problemas -por la irrupción de Bogarín en la casa de estudios-, pero estamos los que defendemos la institucionalidad en la Facultad de Derecho”, aseguró la nueva máxima autoridad, que ejerce la docencia en este lugar hace 45 años.

El impacto del clan Bogarín en Derecho UNA, según el decano electo

La máxima autoridad electa remarcó que por un lado están quienes defienden la institucionalidad, con referencia al movimiento “Docentes por la Excelencia”, que lidera él mismo, frente a “los otros que siempre vienen salvajemente a atropellar”, al referirse a la injerencia del grupo político encabezado por Bogarín Alfonso.

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Cuestionó además el uso de la unidad académica como una “agencia de empleo” para adeptos, por parte supuestamente de Bogarín: “El problema es que se quiere manejar como una institución donde se coloca a gente sin la preparación necesaria. Es como darle trabajo a amigos, pero lo que no podemos suprimir es la academia”, agregó.

El electo decano recordó que los atropellos de esta facción no son nuevos y han provocado reiteradas crisis institucionales dentro de la casa de estudios. Incluyó las denuncias de despidos masivos de profesores que fueron reemplazados, según dijo el propio decano, sin el perfil académico requerido. Estas denuncias se dieron hace poco más de dos años, en agosto del 2024.

“Es una campaña sucia”: la respuesta de Ríos ante los chats filtrados

Al ser consultado sobre las recientes filtraciones de conversaciones que salpicaron a la casa de estudios con presuntas negociaciones de exámenes y calificaciones, el jurista desmarcó categóricamente su cátedra de cualquier irregularidad. El principal involucrado en las conversaciones fue el delegado estudiantil Alejandro “Tratito” Ovelar, hijo del senador colorado cartista Silvio “Trato Apu’a” Ovelar.

Ríos Ávalos aseguró que la investigación preliminar iniciada bajo la gestión saliente seguirá su curso normal para deslindar responsabilidades, pero sostuvo que los mensajes publicados forman parte de una “campaña sucia” articulada para perjudicar la imagen de su candidatura en la antesala de los comicios.

“Incluso querían dirigirme una vinculación a mí, pero ahí todos los que hablaron en estos chats son personas absolutamente ajenas a mi cátedra; eran estudiantes y no se han vinculado conmigo. Lamentablemente al sugerir que pasan por recomendación, perjudican a los propios alumnos que hacen el esfuerzo para aprobar”, aseveró.

Ríos aguarda ahora la decisión del rectorado de la UNA para asumir funciones en Derecho UNA, junto con Fausto Portillo, elegido como vicedecano.