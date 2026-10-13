Disidencia ve con optimismo ruptura en HC: “La división siempre favorece”

El movimiento oficialista Honor Colorado atraviesa por un momento de gran tensión política. La reciente decisión del líder del Movimiento Horacio Cartes de aparentemente apartar al vicepresidente Pedro Alliana de la fórmula presidencial para el año 2028 generó una ruptura interna.

Para el diputado Daniel Centurión, este acontecimiento no tomó por sorpresa a los actores políticos. El legislador aseguró que se trataba de un escenario que ya se venía gestando.

“Yo desconozco los detalles de esta situación nueva que se presenta dentro del oficialismo, pero es algo que se veía venir; después de los dichos por Alliana cuando contesta la posición que había tenido Horacio Cartes en la Junta de Gobierno, se genera un quiebre dentro del movimiento oficialista”, dijo.

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El diputado aseguró que esta división comenzó a sentirse con fuerza luego de que el propio Alliana respondiera públicamente a los dichos del líder del movimiento, Horacio Cartes, quien había adelantado que el ministro Juan Carlos Baruja acompañaría la chapa presidencial.

Disidencia califica de “favorecedora” la ruptura en el oficialismo

Por su parte, comentó que este escenario resulta favorecedor para la disidencia colorada, ya que consideran que la crisis en el oficialismo les otorga una ventaja estratégica importante de cara a las elecciones previstas para el 2028.

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“Por supuesto que la división siempre favorece, justo en este momento que nos estamos reencontrando, vemos que existe una ruptura dentro del oficialismo, veremos cómo se va desarrollando esa crispación que existe en el oficialismo y estoy seguro de que esto va a permitir una reconfiguración”, manifestó.

Sobre un eventual acercamiento entre Horacio Cartes y Mario Abdo, descartó cualquier posibilidad de acuerdo futuro y reafirmó que la intención del grupo opositor es mantenerse en su postura de construir una opción totalmente distinta.

Wiens y Petengill pugnan precandidatura para presidencia de la República por la disidencia

Por otro lado, precisó que actualmente la disidencia cuenta con dos candidatos para la presidencia de la República, se trata de Arnoldo Wiens y el Ing. Luis Petengill. Centurión confirmó que en la noche de hoy se reunirán para seguir encaminando el proyecto alternativo de cara al 2028.

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“No, nosotros estamos en camino de un proyecto alternativo que enfrente al oficialismo el 2028; es más, esta noche a las 19:00 estaremos reunidos en la casa del ingeniero Luis Pettengill, representantes que pensamos enfrentar al oficialismo el 2028”, explicó.

En este sentido, indicó que particularmente su objetivo es definir al representante antes de que finalice el año para arrancar el 2027 con una chapa ya definida.

“Cesarito” Sosa en la mira de la disidencia

El diputado mencionó que el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, es una figura clave dentro de la nucleación política. Sostuvo que su gestión demuestra una unidad muy sólida, por lo que consideran indispensable conversar con él y con otros referentes de cara al futuro.

“César Sosa es un dirigente importante del partido, un gobernador que ha demostrado como nunca en el consejo de Gobernadores una unidad granítica y yo considero que es un actor importante y se tiene que conversar con él y con otros actores”, señaló.

Ante los rumores de posibles negociaciones, aclaró que todavía no existe ninguna propuesta formal de cargos en la chapa opositora. Explicó que el sector disidente se encuentra enfocado exclusivamente en fortalecer su proyecto alternativo, sin repartir espacios de vicepresidencia ni candidaturas legislativas o departamentales por el momento.

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“No existe ningún tipo de ofrecimiento hasta el momento repito nosotros seguimos trabajando en el fortalecimiento del proyecto alternativo del oficialismo y mal podríamos estar ofreciendo ningún espacio, ni la vicepresidencia ni los cargos parlamentarios, ni las gobernaciones que se van a disputar el 2028″, sentenció.