Honor Colorado: disidencia negocia candidatura única, confirma Mauri Espínola

En medio de los quiebres políticos dentro del movimiento oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el sector disidente del Partido Colorado avanza en la construcción de una plataforma unificada con miras a los comicios presidenciales de 2028.

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Así lo confirmó el diputado Mauricio Espínola, quien señaló que el bloque busca afianzar un “itinerario propio” como alternativa de poder, aprovechando el contexto de inestabilidad y tensión interna que atraviesa el oficialismo. Reveló que mantuvieron reuniones entre referentes del sector disidente, incluyendo al ex vicepresidente Hugo Velázquez, el senador Luis Pettengill y la senadora Lilian Samaniego.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que no pueden desentenderse de la coyuntura que sacude al oficialismo. “No podemos mirar para otro lado ante una implosión del movimiento Honor Colorado y puedo decir que está abierto el libro de pases dentro de la política nacional”, ironizó.

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Agregó que continuarán en permanente diálogo con diputados, senadores y gobernadores de diversas facciones para ampliar la base del proyecto opositor interno.

Críticas a la lealtad dentro de Honor Colorado

Analizando el quiebre del movimiento liderado por Horacio Cartes, Espínola cuestionó las declaraciones de dirigentes oficialistas que denunciaron dinámicas de “imposición” o verticalismo en la toma de decisiones.

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“La figura más fuerte hoy según las mediciones científicas es la figura del presidente del partido Colorado. Siete de cada 10 colorados piensan que el poder de Honor Colorado radica en Horacio Cartes”, subrayó.

Espínola tildó de “miserable” la actitud de referentes que se distancian de Cartes tras haber ascendido en la función pública bajo su padrinazgo político. “Desconocer la paternidad de todo lo que hoy son tanto Santiago Peña como Pedro Alliana me parece una traición miserable”, enfatizó, al remarcar que fue el propio titular de la ANR quien promovió sus carreras políticas hasta llevarlos a la conducción del país.

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“Lo que Mario Abdo Benítez hizo por Mauri Espínola no se compara con lo que (Cartes) hizo por Santiago Peña y Pedro Alliana. Entonces, mi vida política trato de hacerla con mucha coherencia y sobre todo con lealtad”, ejemplificó Espínola.

Asimismo, cuestionó la postura del actual vicepresidente de la República al indicar que “Pedro Alliana solo acepta una imposición cuando él mismo es el elegido”, recordando sus designaciones previas como titular de la Cámara Baja, del partido y su inclusión en la chapa presidencial.

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El camino a la candidatura unificada

En cuanto al mecanismo para definir la figura principal del bloque alternativo, Espínola explicó que entre los nombres en carrera se encuentran Arnoldo Wiens, Luis Pettengill y Lilian Samaniego. Las metodologías y encuestas de medición se consensuarán entre los precandidatos durante las próximas semanas para oficializar una propuesta única a inicios de 2027.

“Sí llegamos a un acuerdo con el movimiento Fuerza Republicana liderado por Hugo Velázquez y el ingeniero Luis Pettengill de tener un itinerario común, aproximadamente entre diciembre y enero esperamos tener definida una sola candidatura como un proyecto alternativo”, concluyó.