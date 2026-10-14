Tensión en medio del quiebre de HC: lo que dijo Esgaib sobre Latorre

El diputado Yamil Esgaib lanzó duras críticas contra el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, a quien acusó de utilizar a sus colegas como “soldaditos” para aparentar un respaldo político inexistente.

Según explicó en contacto con ABC TV, la cena que se llevó a cabo el día de ayer tenía como único fin celebrar la victoria de Sebastián Remesowski en Encarnación en los comicios pasados; sin embargo, la ocasión fue entendida como un respaldo político que no existe, afirmó el legislador.

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En este sentido, cuestionó que se “manipulara” una reunión para utilizar a la bancada en medio de la creciente crisis que atraviesa Honor Colorado:

“La de anoche fue una invitación que hizo Raúl Latorre a los diputados para festejar la victoria del amigo Remesowski en Encarnación y, sin embargo, hubo una manipulación de su parte, yo estoy enojado por eso, porque está manipulando a los colegas, llevándoles como soldaditos, como si fuera que es líder de todos y no es así. Entonces, está haciendo una invitación en forma incorrecta, manipulando a los colegas. Me llamaron muchos ofendidos”, detalló.

Esgaib a Latorre: “Está ahí gracias al dedo índice de Cartes”

En otra línea, el diputado Yamil Esgaib manifestó su molestia debido a una proyección de líder hegemónico que según su apreciación el diputado Raúl Latorre proyecta hacia sus colegas.

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“Acá no hay un líder hegemónico que se llama Raúl Latorre; acá somos diputados de la nación y merecemos respeto. O sea que Él está ahí gracias al dedo índice del señor Horacio Cartes. Así que vamos a dejarnos de joda y hacernos todos los churros, como dice otro amigo. Esa es la verdad”, remató.

En este contexto, el parlamentario exigió que cesen las estrategias de manipulación, especialmente en un momento según sus palabras “grave” para el movimiento Honor Colorado. Advirtió que este tipo de acciones solo genera divisiones innecesarias y afecta la armonía interna que debería imperar entre los miembros de la nucleación política.

“Nadie está en contra de Alliana ni de Cartes”

Ante el quiebre que atraviesa el movimiento Honor Colorado, el diputado Yamil Esgaib adelantó que mantendrá conversaciones con Pedro Alliana y Horacio Cartes para buscar una salida a la crisis. Sin embargo, advirtió que de no lograrse un entendimiento, cada sector tomará un camino distinto, lo que podría derivar en la creación de una nueva nucleación política dentro del Partido Colorado.

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“Acá nadie está en contra de Pedro Alliana ni de Cartes. Estamos en una situación difícil; es una familia grande y fuerte, y tenemos que ver la solución. Si no la hay, cada uno va a tomar su decisión”, expresó, al tiempo de señalar que, ante una eventual división, su inclinación personal será acompañar al sector que considere más débil.

Finalmente, Esgaib aclaró que si el movimiento se reconfigura, Cartes continuará liderando sus filas y se dará una competencia democrática interna con miras a la Lista 1. No obstante, reconoció que por el momento su propio destino político y el de su equipo aún son inciertos: “Yo no estoy seguro todavía de mi destino con mi tropa, porque esto es una sorpresa para mí”, concluyó.