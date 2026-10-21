Comuna se niega a informar sobre millonarios “gastos judiciales” y “honorarios”

El denunciante, Ricardo José Estigarribia Torres, señaló que estos egresos figuran en los documentos publicados por la propia Municipalidad. Sin embargo, no cuentan con el respaldo ni el desglose correspondientes dentro de los balances institucionales. Entre los rubros bajo sospecha se encuentra el ítem de “gastos judiciales”, que suma un total de G. 361 millones.

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La intendenta saliente de Mariano Roque Alonso es Carolina Aranda (PLRA), quien estuvo en el cargo por 11 años bajo duros cuestionamientos por el estado de las calles del distrito, los servicios básicos y la falta de obras. Intentó que su esposo, el diputado Marcelo Salinas, la reemplazara, pero este último fue derrotado por el concejal Julián Vega (ANR, HC).

¿Por qué la Contraloría no tiene registros de los gastos judiciales de Mariano Roque Alonso?

Ante la falta de claridad en las rendiciones públicas, el activista solicitó informes a la Contraloría General de la República. Tras reiterar el reclamo, el órgano contralor confirmó que no registra recepciones de rendición de cuentas sobre los fondos del Rubro 800 (“gastos judiciales”) correspondientes a esta Comuna.

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A esta falta de transparencia se suma la nula respuesta por parte de la funcionaria encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública en la citada comuna, Nancy Caballero. Asimismo, dijo que las autoridades ocultaron información sobre otro dudoso gasto de G. 1.222 millones destinado al pago de honorarios profesionales.

¿Qué pasará con la rendición de cuentas tras la salida de Carolina Aranda?

Estigarribia Torres indicó que ya presentó un informe detallado al intendente electo, Julián Vega (ANR, HC), para que analice estas inconsistencias durante el proceso de corte administrativo. Si bien reconoció haber conversado con el nuevo jefe municipal durante la campaña electoral, aseguró que no dudará en denunciarlo públicamente si este no toma acciones inmediatas ante las irregularidades detectadas.

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Torres dijo que ya denunció a la jefa municipal saliente ante la Fiscalía por presuntos desvíos de fondos, pero que hasta ahora su expediente duerme en el Ministerio Público.