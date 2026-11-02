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Política
02 de noviembre de 2026 - 19:20

Lilian Samaniego: “Peña y Alliana son responsables de la situación del país”

En pleno informe de gestión, la senadora Lilian Samaniego reclama a Peña por crisis en salud, seguridad y falta de diálogo.
La senadora Lilian Samaniego (ANR) cuestionó hoy a Santiago Peña y a Pedro Alliana por la situación financiera del país vinculado a Ueno Bank. (Foto de archivo).

La senadora y expresidenta de la ANR, Lilian Samaniego, exigió a Santiago Peña y Pedro Alliana asumir su responsabilidad ante la crisis socioeconómica. Apuntó al freno electoral de Alliana y el impacto del caso Ueno Bank.

Por ABC Color
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“Pónganse a trabajar, son responsables de la situación social y económica del país. Pedro Alliana no es uno más. Es parte de la casa y también tiene la llave hace tres años”, posteó hoy la senadora colorada y expresidenta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Lilian Samaniego.

Así la legisladora aludió al vicepresidente Pedro Alliana, quien anunció hoy poner “en pausa” su precandidatura a la Presidencia de la República por el nuevo oficialismo colorado, con vistas a las elecciones de 2028.

Alliana señaló que la decisión responde a la necesidad de “arreglar la casa” y apuntó a la crisis financiera que atraviesa el gobierno de Santiago Peña, concretamente vinculada al caso de Ueno Bank.

El segundo del Poder Ejecutivo también expresó su preocupación sobre la situación de las obras públicas y la salud, entre otros puntos.

Lea más: Peña vuelve a defender a Ueno ante críticas de Asoban y fondos del IPS

“Tienen que dar garantías, hace dos semanas que pedí que renuncie el Presidente del Banco Central y también dije que no podemos permitir una corrida bancaria. Hay que tomar las cosas con seriedad y responsabilidad”, subrayó la senadora colorada.

“Los paraguayos hace dos años que viven una crisis económica”

En otro apartado de su posteo, la senadora Lilian Samaniego manifestó: “Resulta que ahora hay crisis financiera. Les cuento que los paraguayos hace dos años que viven una crisis económica. No basta con reclamar como si no estuvieran gobernando”.

Samaniego también hizo alusión a la situación del sistema financiero del país que partió del pedido de informes que presentaron semanas atrás senadores cartistas al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank, que concentra millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Estado.

Sin embargo, la banca matriz, presidida por Carlos Carvallo, se mofó de los senadores en su respuesta al pedido de informes sobre las operaciones y el cumplimiento de la Ley de Bancos por parte de Ueno Bank.

Santiago Peña en la largada del World Rally Championship (WRC) en Finlandia, con la remera con logos de ueno bank, uela, upay, muv y otros.
Santiago Peña en la largada del World Rally Championship (WRC) en Finlandia en el 2025, con la remera con logos de ueno bank, uela, upay, muv y otros. (Foto de archivo).

Carvallo, quien ejerció la presidencia de la otrora Financiera Ueno (hoy Ueno Bank) hasta el 14 de agosto de 2023, no solo entregó información incompleta, sino que ocultó a la Cámara Alta documentos decisivos, previos y distintos al memorando del exgerente de supervisión.

Lea más: Senador exige la remoción total de las autoridades del Banco Central del Paraguay

En dichos informes se alertaba sobre maniobras crediticias e incumplimiento de límites prudenciales para préstamos a empresas vinculadas durante enero, febrero y marzo de este año, con alertas comunicadas desde abril pasado y reiteradas en mayo último. Ueno Bank custodia US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS.

Lea más: Asoban cuestiona informe “incompleto” del BCP e insta a garantizar la igualdad ante la ley

Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), en un comunicado, advirtió que las respuestas enviadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado no despejan las inquietudes sobre la supervisión bancaria. El gremio rechazó que su postura responda a intereses comerciales y exigió aplicar el mismo criterio regulatorio a todas las entidades del sistema, así como aplicar medidas correctivas inmediatas.

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