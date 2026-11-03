En medio de crisis de Ueno, Cartes hizo un pedido a intendentes colorados

“Les hago llegar mis más sinceras felicitaciones por la asunción a sus funciones municipales. Desearles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, que representa un gran honor y una enorme responsabilidad. Las elecciones ya quedaron atrás, ahora comienza el trabajo diario, ese que se construye cerca de la gente, escuchando sus necesidades y dando respuestas con gestión real”.

Así expresa el mensaje del presidente de la ANR, Horacio Cartes, dirigido a los 187 intendentes colorados, (de 263 en total) que asumieron hoy sus respectivos cargos municipales para el periodo (2026-2031). El exmandatario asistió hoy al acto de asunción de intendente de Encarnación, Sebastián “Cheba” Remesowski (ANR). El exdiputado asumió el cargo en reemplazo del entonces jefe comunal Luis Yd (independiente), quien gobernó el municipio por dos periodos (2015-2026).

En otro apartado de su mensaje, Cartes agregó: “Por eso, quiero pedirles que nunca pierdan esa cercanía, recorran cada barrio, cada compañía; escuchen a sus vecinos y estén presentes donde más se los necesita. Que cada persona encuentre en ustedes a una autoridad abierta a trabajar por su comunidad. La ciudadanía depositó su confianza en ustedes, y la mejor manera de honrarla es con trabajo incansable, honestidad y resultados concretos. Desde las intendencias y las juntas municipales, trabajen con transparencia en el uso responsable de los recursos”.

Finalmente, el expresidente dijo que los jefes comunales “tienen el desafío y el honor de representar a la Asociación Nacional Republicana, háganlo con el ejemplo, trabajen por municipios ordenados y cercanos a la gente”. “Sepan que cuentan con este Presidente para cumplir sus responsabilidades, porque hacer bien las cosas es rentable. Reciban un fuerte abrazo republicano, Dios les acompañe y les dé sabiduría”, manifestó.

Reapareció luego de varias semanas

Cartes reapareció hoy en Encarnación luego de varias semanas de no activar su agenda política. Lo hizo tras el duro quiebre del movimiento Honor Colorado, tras profundas diferencias con el vicepresidente Pedro Alliana en torno a la conformación de la dupla presidencial del oficialismo colorado con vistas a las elecciones del 2028.

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En una decisión sin precedentes, el jefe de Honor Colorado anunció el pasado 18 de octubre que este sector de la ANR no presentará candidaturas para el 2028 ni buscará su reelección para el cargo partidario. El anuncio causó un tembladeral político que motivó que el presidente Santiago Peña y Pedro Alliana, se reagrupen e impulsen una encuesta para elegir al postulante a la vicepresidencia del nuevo oficialismo colorado.

Esta situación está en veremos tras las sorprendentes declaraciones del segundo del Poder Ejecutivo quien anunció que su candidatura está en pausa porque primeramente quiere “arreglar la casa”.Alliana apuntó directamente a la situación del sistema financiero y las operaciones del banco Ueno, propiedad de los exsocios de Santiago Peña. Sin rodeos, el vicepresidente expresó su preocupación por la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos del Estado en dicha entidad, desde la asunción del presidente el 15 de agosto de 2023.

También el vicegobernante manifestó su preocupación por el estado de las obras públicas y la salud. En su momento senadores de HC presentaron un pedido de informes al Banco Central del Paraguay sobre operaciones de Ueno pero la respuesta de la banca matriz no satisfizo a los legisladores ni a la Asociación de Bancos del Paraguay. Pese a las críticas generalizadas, el presidente Peña defendió, como en otras tantas ocasiones, al citado banco, propiedad del Grupo Vázquez.

Hoy, finalmente, el Banco Central del Paraguay emitió una resolución de intervención a Ueno Bank, luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.