Wiens exige la salida de Peña y Alliana por la crisis financiera

Durante su visita a la comunidad de Santa Rosa, Misiones, para participar de la posesión de cargos de las nuevas autoridades municipales, Arnoldo Wiens brindó una conferencia de prensa en la que se mostró preocupado. También expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados directamente por una crisis financiera que, según manifestó, supera cualquier antecedente y evidencia una profunda decepción hacia la gestión del Gobierno Nacional.

Al respecto, señaló que la situación no solo afecta a una gran mayoría de paraguayos bancarizados, sino que también pone en riesgo los ahorros públicos y la estabilidad de instituciones clave como el Banco Central del Paraguay (BCP).

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“No solamente dos de cada tres paraguayos están en un sistema financiero o en un banco, sino que hoy ya tres de cada tres están profundamente decepcionados por la gestión del Gobierno Nacional. Se tienen que ir los responsables”, manifestó.

Asimismo, recordó que en 2025 varios legisladores ya habían advertido sobre las sospechas y los riesgos latentes en el sistema financiero, sin que las autoridades tomaran medidas oportunas. En ese contexto, cuestionó el avance de las investigaciones: “¿Dónde quedó esa causa? ¿Por qué no se investigó?”.

Reunión de Cartes y Marito

También hizo referencia a la reciente reunión entre los expresidentes de la República Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, quienes, según indicó, dejaron de lado sus diferencias e intereses personales y políticos para priorizar los intereses nacionales.

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“La Patria y sus instituciones están por encima de todos nosotros. En ese sentido, esa reunión tuvo esa connotación de decir: no puede seguir estando en riesgo un sistema que costó más de 20 años de sacrificios, de trabajo, de disciplina fiscal y de fortalecimiento de las instituciones financieras, y ahora eso está en riesgo”, expresó.

Wiens también cuestionó la actuación del gremio bancario, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), y recordó que, mediante varios comunicados, había advertido al Banco Central del Paraguay y al presidente de la República, Santiago Peña, sobre los riesgos de esta situación.

“Hoy, al escuchar al presidente del Banco Central y al directorio, pareciera que todavía no hizo ‘clic’ en ellos el cable a tierra. Todavía hablan con mucha soberbia y petulancia, y esa no es la forma ni la situación”, indicó.

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Resalta el impacto social de la crisis

El presidenciable colorado también cuestionó que no se esté dimensionando el impacto social por parte de las autoridades monetarias, especialmente debido al bloqueo de los sistemas, que impide a trabajadores independientes, comerciantes y ciudadanos retirar fondos necesarios para sostener a sus familias.

“Un vendedor de alfajores que iba hoy a retirar sus 40.000 guaraníes para generar el ingreso diario de su familia se encontró con el sistema bloqueado. Esto afecta por igual al que necesita 40.000 guaraníes o al que maneja millones”, manifestó.

En ese sentido, señaló que una de las principales interrogantes de la ciudadanía es por qué las autoridades esperaron tanto tiempo para actuar, teniendo en cuenta que los riesgos ya habían sido advertidos, incluso desde sectores del oficialismo.

Recordó que existían cuestionamientos a las disposiciones del Banco Central del Paraguay y del IPS relacionadas con la flexibilización de exigencias y seguros, medidas que, según indicó, podían poner en riesgo tanto el dinero de los aportantes como los recursos públicos.

“Hoy necesitamos apoyar esas intervenciones, necesitamos tener la esperanza de que hagan lo que tienen que hacer. Que los técnicos que tienen que trabajar hagan lo que tienen que hacer para que la caída sea lo menos grave posible para todo el sistema, que tengan todo el respaldo posible”, expresó.

Se tienen que ir los responsables

Wiens insistió en que las autoridades responsables deben dejar sus cargos y asumir las consecuencias de la crisis. Recordó que ya había planteado la necesidad de que quienes no estuvieron a la altura de sus responsabilidades renuncien.

“Ayer mencioné que los que no estuvieron a la altura de la responsabilidad del cargo, aunque sea hoy tengan la decencia de renunciar. Hoy tenemos que reforzar ese concepto: se tienen que ir”, afirmó.

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En esa línea, apuntó al presidente del Banco Central del Paraguay y a los integrantes del directorio que avalaron las decisiones cuestionadas. Los calificó de cómplices y encubridores, y afirmó que corresponde a la Justicia investigar si tuvieron responsabilidad como autores morales de esta situación.

Juicio político a Santiago Peña

Consultado en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de impulsar un juicio político a Santiago Peña, Wiens respondió que esa alternativa deberá ser analizada por la clase política del país.

No obstante, insistió en la necesidad de que los organismos técnicos del BCP garanticen la protección de los fondos de todos los aportantes, tanto públicos como privados, y contribuyan a devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

“No es fácil pedir calma a la ciudadanía que, a través de la tecnología, está bancarizada, pero no tiene la posibilidad de poder avanzar. Vamos a hablar con nuestros referentes políticos y analizar esta tremenda crisis que se instaló en nuestro país”, señaló.

Impacto en las pretensiones del Partido Colorado para 2028

Al ser consultado sobre el impacto que podría tener la crisis en las aspiraciones electorales del Partido Colorado para las elecciones de 2028, Wiens respondió que, por el momento, la prioridad debe ser recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar un Gobierno que brinde seguridad.

Consideró que las actuales autoridades ya no ofrecen esas garantías, debido a que, según afirmó, utilizaron el poder para obtener beneficios personales.

“Considero que es imprescindible que el Partido Colorado, a través de sus máximas autoridades, necesita reencauzar el rumbo de esta situación, así también los demás partidos y toda la base democrática institucional”, agregó.

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Asimismo, manifestó que la crisis obliga a realizar una evaluación interna dentro del Partido Colorado y advirtió sobre la presencia de personas que, según sus expresiones, ingresaron a la agrupación política con intereses particulares.

“Como se dijo hace un tiempo atrás, el Partido Colorado corre riesgo cuando hay infiltrados. Se nos han infiltrado corruptos, personas que tienen una agenda de avaricia personal ilimitada y que han utilizado al Partido y han llegado a la Presidencia de la República a costa de lo que estamos viendo hoy en día”, expresó.

Finalmente, Wiens enfatizó que el Paraguay necesita instituciones que funcionen y una clase política que asuma su responsabilidad histórica con transparencia y firmeza.