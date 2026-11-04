Ueno Bank: varios senadores colorados piden “medidas más drásticas”

El senador Orlando Penner (ANR) fue bastante efusivo y pidió a sus correligionarios tener “huevos” y tomar medidas más drásticas.

“Hay que tomar medidas drásticas. Los que hicieron llegar los fondos de todos los paraguayo a Ueno Bank deben pagar. Hay que tener huevos”, dijo Penner.

Lea más: Caso Ueno Bank: abogado apunta a Peña como responsable del “mayor saqueo”

Agregó que el gobierno de Santiago Peña destruyó en un “ratito” la credibilidad que se tenía en el sistema financiero que se construyó en 20 años.

“Veinte años de construcción de la confianza se destruyó en un ratito. Acá hay responsables que todavía no salieron a la luz. Esta situación me desespera, colegas del partido. Los desafío a que tomemos medidas más drásticas”, dijo el senador colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trató también de mentiroso al mandatario, por lo cual debe ser cambiado inmediatamente, dijo al igual que el vicepresidente Pedro Alliana, que de comprobarse que ocultó la crisis financiera.

“Santiago Peña nos mintió. ¿Si tenemos un presidente mentiroso, qué tenemos que hacer? Hay que cambiarle y al vicepresidente también si venía ocultando cosas. Vamos a despertarnos, tener huevos", puntualizó Penner.

Ley pareja y sin privilegios

Por su lado, el senador Juan Afara (ANR) lamentó que más de 2 millones de paraguayos estén ahora en la desesperación por el inconveniente con el banco y pidió a los parlamentarios a tomar medidas urgentes.

“Es penoso porque más de 2 millones de paraguayos que con mucha fe y esperanzas depositaron su dinero en el banco y fueron estafados. De ellos debemos ocuparnos, eso es lo importante”, dijo Afara.

Lea más: Ueno Bank: industria sojera alerta sobre posibles efectos en el clima de negocios y la inversión

Afara indicó que la solución es devolver la dignidad a los ahorristas y aplicar todo el peso de la ley a los responsables. Dijo que la ley debe ser pareja y sin privilegios.

“Ver cómo se soluciona este problema para que haya dignidad en la gente, que las autoridades de aplicación actúen. Ley pareja para todos, no debe haber privilegiados por ser amigos de alguien”, puntualizó Afara.

Autoridades tramposas

Por su lado, la senadora Blanca Ovelar (ANR) indicó que a Miguel Vázquez, directivo detenido de Ueno Bank, el presidente Santiago Peña presentó como “el gurú de las finanzas” e indicó que actuó de manera tramposa.

“No nos podemos quedar indiferentes. Presentaron como el gurú de la banca a Miguel Vázquez (...) Hay demasiados indicios y actos tramposos de las autoridades que nosotros hemos puesto. Recurrieron al dinero de los paraguayos para llevar una vida ostentosa”, dijo Blanca Ovelar.

Pidió a sus correligionarios, a los parlamentarios y, en especial a los diputados, quienes deben analizar el pedido de juicio político de Santiago Peña, que actúen con patriotismo.

“A mis correligionarios, a los intelectuales colorados, a los parlamentarios colorados, a los diputados, pensemos en la gravedad y los ribetes que tiene este hecho que hoy sacude a la nación”, dijo Blanca Ovelar.

Pidió analizar en serio la situación de los paraguayos estafados por el banco, no mirar a otro lado y esperar que todo pase.

“Tenemos que mirar. No podemos no entender estos indicios y no preocuparnos y analizar en serio. Es muy trasparente lo que pasa y no podemos dar la espalda a la ciudadanía”, dijo Ovelar.

Blanca Ovelar manifestó que probablemente en el Senado se tengan los números para avanzar con el juicio político, pero es en la Cámara de Diputados donde se debe impulsar.

“Probablemente en el Senado existen los votos para el juicio político, pero debe ser impulsado en Diputados. Hay un suceso extremadamente grave que se ha consumado en la patria. No podemos fingir demencia y mirar otro lado. Es sumamente grave y sobre todo a los colorados les digo como responsables. Los indicios de deslealtad y de trampa están muy evidentes”, puntualizó Ovelar.