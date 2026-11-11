Cúpula de la ANR busca blindar al fiscal general, advierte la oposición y pide al pueblo salir a marchar

Presidentes y referentes de la oposición se reunieron hoy en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para debatir el plan de presentar un libelo acusatorio contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Lo acusan de ignorar las denuncias sobre el crecimiento patrimonial de Santiago Peña y las transferencias de millonarios depósitos estatales a ueno Bank. También sostienen que Rolón retrasó en forma cómplice los allanamientos.

En el encuentro estuvieron ausentes representantes de Yo Creo y Cruzada Nacional; este último sector habría informado que no acompañará las movilizaciones tras el violento encuentro de Paraguayo Cubas con los manifestantes.

¿Por qué la oposición pide el juicio político contra Emiliano Rolón?

Alcides Riveros, titular del PLRA, señaló que la prioridad es que las instituciones vuelvan a funcionar y que exista un verdadero Estado de derecho.

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Por su parte, la exsenadora Kattya González indicó que toda la mesa de la oposición respalda el juicio político a Emiliano Rolón. “Creemos que existe una necesidad urgente en el Paraguay de justicia y de reparación para el pueblo paraguayo”, sentenció.

A su vez, la exsenadora Desirée Masi (PDP) manifestó que una eventual destitución de Emiliano Rolón servirá como advertencia para los demás agentes fiscales. Repudió que el titular del Ministerio Público asigne únicamente a siete agentes para investigar lo que calificó como la estafa o el robo más grande del Paraguay en su historia, y sostuvo que, como mínimo, deberían trabajar entre 20 y 30 fiscales siguiendo la ruta del dinero.

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¿Existen los votos necesarios en el Congreso para destituir al fiscal general?

González explicó que, si bien articulan acciones para concretar la presentación del libelo acusatorio, la presión ciudadana será determinante. “Pero por sobre todas las cosas, en este momento hacemos un llamado a la ciudadanía. A todo el pueblo paraguayo que nos está viendo. Nosotros necesitamos de la ayuda y del acompañamiento de ustedes. Nosotros necesitamos a la gente en las calles, acompañando a nuestros legisladores”, afirmó.

La exlegisladora sostuvo que la cúpula del Partido Colorado, presidida por Horacio Cartes, buscará blindar al titular del Ministerio Público. “En este momento no existen los números”, admitió.

“Solamente un pueblo que acompañe esta presentación hará posible la materialización de la salida de una persona que participó de manera activa en la construcción de un camino a la impunidad”, agregó.

¿Qué pasará con el contralor Camilo Benítez y el rol de Pedro Alliana?

Consultado sobre un eventual juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, el senador Éver Villalba (PLRA) aclaró que ahora la prioridad y los esfuerzos de la oposición se concentran en el fiscal general, y pidió que también acompañe a Miguel Vázquez en la cárcel de Tacumbú.

A su turno, la senadora Esperanza Martínez (PCC) afirmó que el presidente Pedro Alliana forma parte del mismo equipo político y acompañará cualquier proceso de impunidad. “También está su cabeza en juego”, señaló. Subrayó que Alliana no puede seguir trabajando con los mismos colaboradores de Peña: “No le puede dejar a los dos presidentes de las binacionales cuando uno de ellos incluso era accionista y encima pone la plata de la gente allí”, aseveró.

¿Cuándo serán las movilizaciones convocadas por la oposición?

Respecto a la fecha y organización de una convocatoria ciudadana para marchar en las calles, el concejal Alvaro Grau (PPQ) informó que los distintos sectores de la oposición ya trabajan en una propuesta concreta que será anunciada próximamente.