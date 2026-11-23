El aspirante presidencial por el movimiento Yo Creo Miguel Prieto dijo durante un encuentro con su dirigencia partidaria que los dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) deberán alinearse a su proyecto político.

“Que nadie más les haga dudar de si vamos a ganar o no, o de si vamos a irnos con los liberales o no. Van a tener que venir con nosotros (los liberales) si quieren tener un pequeño espacio de poder; van a tener que estar acá alineados. Quieran o no quieran, van a tener que alinearse, porque así está diseñado todo esto”, dijo Prieto, lo que generó reacciones adversas en las filas liberales.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, opinó sobre esta situación y dijo que está en el ADN de los opositores el traicionarse.

“Como una persona que siempre ha denunciado los hechos de corrupción de Miguel Prieto, estoy hablando hace ocho años atrás, me da la razón y también que la oposición de por sí, algo que vaticinamos, se convierte en una bolsa de alacranes, tienen en su ADN traicionarse y bueno, Prieto creo que es uno más del montón que se cree la octava maravilla, ¿por qué no la novena?, y creo que va a terminar no siendo candidato”, refirió.

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“Bachi” quiere que se le habilite a Prieto

Consultado sobre si se refiere a que Prieto no sería el candidato, sería por alguno de los más de 20 procesos abiertos por la Fiscalía que investiga la administración del presidenciable de Yo Creo durante el tiempo que fue intendente de Ciudad del Este, Núñez dijo que quiere que se le habilite porque es más colorado que los liberales.

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“Yo quiero que se le habilite, porque es más colorado que los liberales. Tiene un poco de ADN colorado, por eso les bajó la línea a los liberales”, afirmó.

Agregó que cree que la oposición de por sí se va a dividir por ser “una bolsa de alacranes” y que en su ADN está el “picar”, además de que no sería una sorpresa que los colorados sean gobierno otra vez en el 2028.

Consultado sobre si en el Partido Colorado no se traicionan, considerando que Santiago Peña y Pedro Alliana quisieron apartarse de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para formar el “peñismo”, que murió antes de terminar de nacer, dijo que no sabe si es que existió traición.

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“Yo no sé si traiciones, hay que recordar que en algún momento Honor Colorado decidió no presentar candidaturas y también tener en cuenta que dentro del Partido Colorado se procedió a la depuración, ¿por qué no?, en este caso de un presidente de la República, de acompañar un juicio político o renuncia, de acompañar el juicio político del fiscal general y de todo lo que está mal. Esa es una capacidad que tiene el Partido Colorado”, sostuvo.

Partido Colorado sin candidato para el 2028, por ahora

Con respecto al ADN, fue consultado sobre el ADN de Santiago Peña, quien antes de afiliarse en el 2016 al Partido Colorado, fue militante del PLRA, a lo que respondió “si vamos a hablar del ADN también, ¿de qué origen es?”.

Sobre si es que definieron quien será el candidato a la Presidencia de la República para el 2028, dijo que le parece todavía “muy prematuro” y que la gente espera respuestas del sector político para “pasar bien este fin de año”, por lo que conversó con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) para realizar una campaña de una canasta accesible.

Consideró que un partido con casi tres millones de afiliados va a tener un candidato, además de contar con miles mejores que Prieto o que el partido liberal.

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Ante la coyuntura actual, en la que el Partido Colorado sostuvo políticamente a Santiago Peña y todo el esquema de lo que se considera como uno de los mayores robos y estafas de la historia del Paraguay con respecto al caso Ueno Bank, afirmó que se trata de un escándalo financiero que afecta al 7% del sistema.

Agregó que es “un momento delicado” para la ANR, pese a que le preguntaron si no es el peor momento para el Partido Colorado, el cual aseguró que “supo buscar soluciones”.

“Bachi” niega injerencia extranjera

También le preguntaron si el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, llamó a Horacio Cartes para pedir que “se le cuide al presidente Peña”.

“Yo la verdad desconozco, desconozco la intromisión de otros Estados. Creo que fue una decisión de las diferentes bancadas (aprobar el juicio político), ya sea en Diputados que fue aprobado por unanimidad y en Senado”, respondió y que en todo caso se debería trasladar la pregunta a Landau.