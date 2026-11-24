Consultado sobre si le preguntaron a Jatar Fernández por qué recibía unos 20 millones de guaraníes mensuales de Ueno Bank, Raúl Latorre simplemente dijo que no conversó con él al respecto, pero que vio declaraciones en las que alegaba que se trataba de un auspicio generado para su equipo de rally.

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“Yo francamente no conozco más que lo que vi a través de los medios y que es lo que estoy repitiendo. Creo que hay varias situaciones que se están presentando en diferentes espacios de la gestión del poder del oficialismo. Ahora en la cuestión parlamentaria, estamos y vamos a ir analizando cada cada caso conforme a lo que sucede”, indicó.

Latorre prometió interrogar a Latorre acerca de este “pago por publicidad” que recibía su colega de parte de la entidad financiera. “Por supuesto que vamos a conversar con él (Jatar). Nosotros tenemos que entender el momento en el que nos encontramos. Venimos del juicio político a un presidente de la República que en este momento se encuentra detenido, venimos de una renuncia de un fiscal general del Estado y esa renuncia se da en el marco de un posicionamiento por parte de las bancadas mayoritarias de acompañar el juicio político al mismo”, desvió el titular de Cámara Baja.

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Juicio político al contralor

Latorre aprovechó su discurso para desviar la atención hacia el pedido de juicio político por parte de la oposición al contralor general de la República; Camilo Benítez Aldana. “Ahora está la cuestión del juicio político al contralor en puertas y creo que es momento de parar. Creo que es momento de recuperar la institucionalidad y hacer un arduo trabajo para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones”, refirió.

Aseguró que las tres bancadas del Partido Colorado, incluidas las que no pertenecen a Honor Colorado, se posicionaron en contra del juicio político al contralor. “Es momento de estabilizar nuestra economía, momento de dar mayores certezas al sistema financiero, porque esto no se puede esconder. No se puede tapar el sol con un dedo porque fue grave el daño”, agregó.

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En medio de la defensa a Benitez Aldana, Latorre envió su solidaridad a su colega Johana Vega, quien denuncia al contralor por amedrentamientos luego de que esta le reclamara un blanqueamiento a Santiago Peña y que no hiciera lo mismo con su pareja, Eddie Jara, expresidente de Petropar. “No puedo dejar de solidarizarme con la colega Johanna Vega. Hay varios colegas que están en conversaciones con ella para darle garantías”, indicó.

Lo que si hizo Latorre

El presidente de la Cámara Baja relató las varias reuniones que llevó adelante para garantizar la devolución del dinero de los ahorristas afectados por la resolución de Ueno Bank. “Estuvimos realizando reuniones y acompañando la situación de los ahorristas. Habíamos mantenido una reunión con el presidente del BCP y otros directivos, representantes de los ahorristas y colegas de diferentes bancadas”, detalló.

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Agregó que también realizaron las mismas gestiones con los funcionarios del ex Grupo Vázquez que quedaron cesados luego de la resolución de la entidad madre. “Hemos establecido una mesa de trabajo con objetivos bien claros, que hasta el último guaraní de los ahorristas le sea devuelto. Me estoy refiriendo a los depositantes por un lado y por otro lado, buscar una solución para estos miles de compatriotas que fueron afectados por esta situación y hoy están sin trabajo”, destacó.