En comunicación con ABC Color, el senador colorado, Mario Varela habló sobre el pedido de inconstitucionalidad promovido por Ricardo Preda, abogado del expresidente de la República, Santiago Peña, respecto al juicio político llevado a cabo el pasado 6 de noviembre, carece de argumentos y en contrapartida cumple con todas las garantías procesales.

“Es un derecho que tiene el expresidente, sin embargo, creo que los procedimientos para juicio político se han cumplido acorde a la constitución y a las normativas. Honestamente, no creo que prospere literalmente este tipo de acciones que se han planteado no han corrido cuando no hay precedentes, en Paraguay al menos”, aseveró.

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En este sentido, el legislador recordó que fueron 78 en Cámara de Diputados los que votaron por el libelo acusatorio, y en Cámara de Senadores de 44 presentes los que votaron por la condena, por lo que considera que tiene una legitimidad política muy fuerte.

Peña se defendió, pero no pudo derribar los argumentos

Para el senador, Mario Varela a medida que pasan las horas y los días se comprueba de manera objetiva el vínculo del exmandatario con el banco caído.

“De manera clara con creces y pruebas se demuestra que hubo un vínculo muy fuerte de parte del propio presidente Santiago Peña en el robo más grande que se ha hecho desde el poder político”, declaró.

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Ante este escenario, el parlamentario sostuvo que se ha respetado lo que establece el reglamento interno y constitucional, donde además el exjefe de Estado ejerció esa defensa.

“Él estuvo presente a través de sus abogados defensores entonces ellos ejercieron la defensa, que no pudo derribar los argumentos, que no pudo desvirtuar estos argumentos que se han planteado en el libelo acusatorio”, puntualizó.

Intervención de Peña en BCP e IPS: “Es lo que configura realmente el delito político”

En otro punto, el legislador apuntó directamente a la intervención del expresidente Peña con entes como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto de Previsión Social (IPS) que subraya, está contemplado en la Constitución, no debería tener injerencia, por lo que constituye el verdadero delito político.

“Justamente por que él constitucionalmente no debería de tener intervención y lo tuvo, yo creo que eso es lo que configura realmente el delito político cuando que por la constitución, el Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto de Previsión Social (IPS) instituciones que no debería de inmiscuirse y el propio exasesor económico JJ Galeano dijo claramente ayer que el directamente incidía en las decisiones del IPS en el directorio del IPS para seguir captando votos que llegaron a trepar a 1.600 millones de dólares que hoy estamos haciendo malabarismos para tratar de buscar salidas normativas a fin de recuperar esos fondos”, enfatizó.

En este sentido, lamentó que pese al trabajo llevado a cabo para buscar recuperar esos fondos no tienen la certeza de que se recupere la totalidad señalando que el perjuicio que ha hecho Santiago Peña es enorme.

Por último, aseguró que a medida de que pase el tiempo irán esclareciéndose más hechos por lo que esta medida de inconstitucionalidad promovida por su abogado fracase.

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“Ayer se cumplió con la orden de detención del hermano de Santiago Peña demostrando que existen vínculos, a medida que pasen las horas se van a ir acercando más evidencias. No tengo ninguna duda de que Santiago Peña es el gran responsable de la gran estafa en Paraguay”, sentenció.