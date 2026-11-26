“Hubo un pedido de audiencia de (Carlos) Fernández Valdovinos al presidente (Horacio) Cartes, en ese entonces, yo estaba en la casa también. Y tuvo una audiencia, fue presidente de Banco Basa, o sea, una reunión amena, y cuando terminó la reunión, él (Fernández Valdovinos) se levanta como para salir, y de repente gira y le hace una propuesta a Horacio, si él no podría gestionar la venta de Banco Basa, si había algún interés de vender el banco. Así pasó”.

Así manifestó hoy a la 780 AM, el vicepresidente de la República, Antonio “Tony” Barrios, exsenador colorado cartista y médico personal del expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, al revelar la versión que corrió entre finales de julio y principios de agosto de este año de un supuesto interés de Ueno Bank de adquirir el banco Basa, propiedad de la familia del exmandatario (2013-2018).

Barrios contó que la respuesta de Cartes al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos fue la siguiente: “Le dijo que el banco goza de buena salud, es un banco pequeño, un banco estable, que él no tiene ningún interés de que eso ocurra, y nada más, así fue, pero fue directamente Fernández Valdovino fue el que inició eso, o sea, le preguntó (a Cartes)”.

Lea más: Rocío Vallejo presenta millonario contrato que tenía Fernández Valdovinos con el Grupo Vázquez

Las revelaciones de Barrios coinciden con la denuncia de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) que salpicaron al exministro de Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, que tras dejar el cargo firmó un millonario contrato laboral con el Grupo Vázquez, mientras paralelamente seguía siendo miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Fernández también había autorizado el depósito de dinero público y de jubilados en Ueno Bank, unos G. 250.000 millones.

Lea más: Nakayama sobre el supuesto contrato de Ueno con Fernández Valdovinos: “De comprobarse, es gravísimo”

Despertó “inquietud tremenda” de Cartes, dice Barrios

Seguidamente, el vicepresidente Antonio Barrios contó que la propuesta despertó en el expresidente Horacio Cartes “realmente una inquietud tremenda y empezó a preguntarse por qué ocurre esto”, en alusión a la situación de Ueno Bank, que finalmente, el 3 de noviembre pasado, fue intervenido por el Banco Central del Paraguay, con miles de ahorristas afectados. La caída de la entidad financiera tumbó al entonces presidente Santiago Peña, actualmente imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Leite acusa a Lovera de ocultar el agujero financiero que dejó el “peñismo” con Ueno Bank

“Y bueno, fue así, y terminamos lo que terminamos. La verdad, una desgracia para muchísimas personas que ojalá encontremos las herramientas suficientes y la ruta del dinero. Para dónde debe de estar este dinero. Dónde tenemos ayuda internacional, gracias a Dios. Apenas ocurrió eso con el primero que me comuniqué fue con los amigos del Norte (EE.UU) para ver si ellos podían ayudarnos en buscar la ruta del dinero”.

Pedido de informes de senadores cartistas al BCP sobre Uneno

El 7 de setiembre de este año, los senadores colorados cartistas Natalicio Chase, Basilio Núñez y Antonio Barrios presentaron un proyecto para solicitar al Banco Central del Paraguay (BCP) informes sobre Ueno Bank. La iniciativa apuntó a transparentar y determinar si la entidad, que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas y evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

En ese entonces, Bachi Núñez argumentó que la intención del documento fue aplicar la misma vara de control legislativo a todas las entidades financieras. “Yo creo que es importante transparentar. Hasta ellos van a estar de acuerdo; así como se ha solicitado pedido de informe de otros bancos: Continental, Atlas y otros. Bueno, ahora entonces se ha decidido presentar también un pedido de informe sobre eno Bank”, explicó.

Lea más: Tres “megacuentas” de Ueno superan 77% todo su patrimonio neto

El proyecto de resolución desglosó consultas técnicas sobre transacciones específicas. En su apartado sobre excesos registrados, pide saber si la Superintendencia detectó que Ueno Bank sobrepasó los límites permitidos en operaciones con firmas vinculadas como Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.

Lea más: BCP se burló del Senado al ocultar informes claves sobre Ueno

Asimismo, el documento solicita verificar la trazabilidad de una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A. por valor de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000.

En otro de los apartados consulta si se analizó la emisión y colocación de bonos de partes vinculadas, citando a ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad, adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A.

Finalmente, el 13 de octubre, el BCP respondió al BCP con evasivas y alegando el secreto bancario. Esta situación encendió las alertas. El 3 de noviembre, Ueno Bank dejó de operar.