El diputado colorado instó al gobierno, a la clase política y al sector que mueve la economía nacional a trabajar unidos para defender el grado de inversión.

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“Invito al Gobierno, a la clase política y al sector empresarial y corporativo del Paraguay a unirnos para defender nuestro grado de inversión, un logro por el que hemos trabajado durante más de 23 años”, dijo el diputado Espínola.

Instó principalmente a las autoridades del gobierno de Pedro Alliana a trabajar con responsabilidad y visión de Estado para mantener una política monetaria estable.

“La situación actual exige responsabilidad y visión de Estado. Debemos tomar decisiones firmes para sostener nuestra calificación: garantizar un Presupuesto General de la Nación responsable, mantener una política monetaria predecible y seguir impulsando las inversiones”, sostuvo el parlamentario.

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Mauricio Espínola indicó que a pesar de discenso y del momento difícil que se está viviendo en el país por el escándalo de Ueno Bank la unión debe ser la clave.

“Incluso en momentos difíciles y en medio del disenso, podemos unirnos para construir un Paraguay más fuerte, capitalizando todo lo bueno que hemos alcanzado en las últimas dos décadas”, manifestó el diputado colorado disidente.