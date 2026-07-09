ABC Digital: 30 años, 30 historias

A lo largo de estas tres décadas, la realidad se transformó a un ritmo vertiginoso, y cada gran acontecimiento dejó una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Desde hitos deportivos y culturales que llenaron de orgullo a toda la nación, hasta complejas crisis políticas y tragedias civiles que sacudieron los cimientos de nuestra sociedad, las páginas de este portal fueron testigos de los hechos. A continuación, repasamos hechos que marcaron la historia reciente y que forman parte de este viaje periodístico.

1. ABC Color llega a Internet

En un hito histórico para la comunicación en Paraguay, ABC Color se convirtió en el primer periódico del país en marcar presencia en la naciente red global de computadoras: Internet. Como lo registra la portada del miércoles 10 de julio de 1996 el diario lanzó su versión digital bajo el dominio experimental “HTTP://WWW.UNA.PY/SITIOS”.

2. El Marzo Paraguayo

Tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, se desató una masiva movilización ciudadana y estudiantil frente al Congreso Nacional. Las intensas protestas de marzo de 1999 culminaron con una violenta represión que costó la vida de varios jóvenes y provocó la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau.

3. El secuestro de María Edith

En noviembre de 2001, María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada en Asunción, marcando el inicio de la era de los secuestros extorsivos en el país atribuidos al grupo criminal que posteriormente se autodenominaría EPP. Fue liberada tras 64 días de cautiverio.

4. Olimpia gana la Copa Libertadores 2002

El Club Olimpia alcanzó su tercera gloria continental al consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América en su año centenario. El Decano remontó la serie ante São Caetano en Brasil y se impuso en la tanda de penales.

5. Paraguay ganó una medalla de Plata en Atenas

La selección paraguaya de fútbol hizo historia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 al adjudicarse la medalla de plata tras una destacada campaña que culminó en la final ante Argentina. Sigue siendo la única medalla olímpica en la historia del deporte paraguayo.

6. Incendio del Ycuá Bolaños

El 1 de agosto de 2004 se registró la mayor tragedia civil de la historia de Paraguay, cuando un devastador incendio consumió el supermercado Ycuá Bolaños Botánico. El cierre de las puertas ordenado por los propietarios provocó la muerte de casi 400 personas y dejó cientos de heridos.

7. Hallazgo de los restos de Cecilia Cubas

Tras casi cinco meses de un dramático secuestro, el cuerpo sin vida de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, fue hallado en febrero de 2005 en una fosa subterránea en una vivienda de Ñemby. El crimen conmocionó profundamente a la sociedad.

8. Muerte del papa Juan Pablo II

El 2 de abril de 2005 falleció el papa Juan Pablo II, el “Papa viajero”, quien había visitado Paraguay en 1988. Su muerte cerró un pontificado histórico de casi 27 años y generó un profundo luto en el mundo católico paraguayo.

9. Muerte de Augusto Roa Bastos

El 26 de abril de 2005, el Paraguay y las letras universales sufrieron la irreparable pérdida de Augusto Roa Bastos, el máximo exponente de la literatura paraguaya y ganador del prestigioso Premio Cervantes 1989. El célebre autor de obras cumbres como Yo el Supremo e Hijo de hombre falleció a los 87 años de edad en Asunción, dejando un legado imperecedero de compromiso social y genialidad narrativa que ABC documentó ampliamente en una jornada de profundo duelo nacional.

10. Se filmó Miami Vice en Paraguay

La producción cinematográfica de Hollywood llegó a Ciudad del Este para rodar escenas de la película “Miami Vice”, dirigida por Michael Mann. La presencia de estrellas como Colin Farrell y Jamie Foxx revolucionó el movimiento local en las zonas de frontera.

11. Lugo fue electo presidente

En las elecciones generales de abril, el exobispo Fernando Lugo lideró la Alianza Patriótica para el Cambio y logró una histórica victoria presidencial, poniendo fin a 61 años de hegemonía continuada del Partido Colorado en el poder.

12. La Albirroja pasó a cuartos de final en el Mundial

Bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino, la selección paraguaya cumplió su mejor campaña histórica en los mundiales de fútbol en Sudáfrica 2010. Tras una infartante tanda de penales ante Japón, clasificó por primera vez a los cuartos de final, donde cayó dignamente ante España.

13. Concierto de Aerosmith

La legendaria banda estadounidense Aerosmith ofreció un histórico concierto en Asunción tras una breve postergación debido a un accidente doméstico de su vocalista Steven Tyler. El show marcó un hito en la era de los grandes megaeventos musicales en Paraguay.

14. El estreno de 7 Cajas

La película paraguaya de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori se estrenó con un éxito sin precedentes, convirtiéndose en el filme más taquillero del cine nacional. Ambientada en el Mercado 4, la historia cautivó tanto al público local como a la crítica internacional.

15. Paul McCartney en Paraguay

En abril de 2012, el ex-Beatle Paul McCartney se presentó por primera vez en el país con un multitudinario concierto en el Estadio Defensores del Chaco. Ante miles de fanáticos, el ícono de la música mundial repasó los grandes éxitos de su carrera y de la legendaria banda de Liverpool.

16. Destitución de Lugo por juicio político

En junio de 2012, tras la masacre de Curuguaty, el Congreso Nacional impulsó un acelerado juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo de la presidencia de la República por “mal desempeño de sus funciones”, asumiendo el cargo Federico Franco.

17. Muerte de Lino Oviedo

El líder político y exgeneral de la Nación, Lino César Oviedo, falleció en febrero de 2013 tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el Chaco paraguayo, mientras regresaba de un acto proselitista en plena campaña electoral presidencial.

18. Asesinato de Pablo Medina

El 16 de octubre de 2014, el periodista de ABC Color, Pablo Medina, y su acompañante Antonia Almada fueron emboscados y asesinados a tiros en Villa Ygatimí, Canindeyú, por orden de capos del narcotráfico de la zona. El crimen desnudó la peligrosa infiltración de la narcopolítica en el país.

19. Primer Asunciónico

En marzo de 2015 nació el festival de música Asunciónico, consolidándose rápidamente como el evento musical y cultural anual más importante del país, reuniendo en sus diferentes ediciones a destacados artistas internacionales y locales de diversos géneros.

20. Visita del papa Francisco a Paraguay

En julio de 2015, el papa Francisco cumplió una histórica visita apostólica de tres días a Paraguay. Con multitudinarios encuentros en Caacupé, el Bañado Norte y Ñu Guasú, el Sumo Pontífice dejó mensajes de justicia social, esperanza y valoró la fortaleza de la mujer paraguaya.

21. Quema del Congreso el 31 de marzo

Una violenta jornada de protestas contra el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial culminó con el asalto e incendio de parte del edificio del Congreso Nacional. La crisis dejó como saldo la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana tras un atropello policial a la sede del PLRA.

22. Asalto a Prosegur en Ciudad del Este

Un gigantesco comando del grupo criminal brasileño PCC perpetró un asalto cinematográfico a la sede de la empresa Prosegur en Ciudad del Este, utilizando explosivos militares y armas pesadas. El asalto paralizó la ciudad y se saldó con el robo de millones de dólares.

23. Chiquitunga beatificada

María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida cariñosamente como “Chiquitunga”, se convirtió en la primera persona paraguaya en ser declarada beata por la Iglesia Católica, en una emotiva ceremonia realizada en el estadio del Club Cerro Porteño, en junio de 2018, ante un gran retablo de rosarios.

24. El quíntuple homicidio en “La Casa del Horror”

La sociedad se vio sacudida por el macabro hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a una misma familia enterrados en una vivienda en pleno centro de Asunción. El brutal crimen múltiple tuvo como principal autor material a Bruno Marabel. Fue en octubre de 2018.

25. Se anuncia el coronavirus como pandemia

En marzo de 2020, el gobierno paraguayo encabezado por Mario Abdo Benítez decretó un estricto confinamiento sanitario preventivo ante la declaración oficial de la pandemia del COVID-19 por parte de la OMS, cambiando radicalmente la vida social y económica del país.

26. Nadia Ferreira vicerreina en Miss Universo

En diciembre de 2021, la modelo paraguaya Nadia Ferreira unió a todo el país con una histórica participación en el certamen Miss Universo celebrado en Israel, donde se consagró como primera finalista (vicerreina), logrando la posición más alta para Paraguay en la historia del concurso.

27. Asesinato del fiscal Marcelo Pecci

El fiscal especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico, Marcelo Pecci, fue asesinado por sicarios en una playa de la isla Barú, Colombia, mientras se encontraba de luna de miel. El crimen trasnacional conmovió al ámbito judicial y político regional. Fue el 10 de mayo de 2022.

28. Berta Rojas ganó un Grammy

La célebre guitarrista paraguaya Berta Rojas hizo historia al conquistar sus dos primeros premios Latin Grammy por su álbum “Legado”, triunfando en las categorías de Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.

29. Adalberto Martínez nombrado cardenal

Monseñor Adalberto Martínez Flores fue investido por el papa Francisco, convirtiéndose históricamente en el primer cardenal paraguayo. Su nombramiento llenó de júbilo a la feligresía paraguaya y elevó la representación eclesial del país en el Vaticano.

30. La Albirroja en el Mundial 2026 y la histórica clasificación a octavos

Tras perderse tres citas mundialistas consecutivas, la selección paraguaya regresó con fuerza al plano internacional en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro. Tras superar una reñida fase de grupos y clasificar de forma agónica como uno de los mejores terceros, la Albirroja firmó una hazaña inolvidable en los dieciseisavos de final al eliminar por penales a la poderosa selección de Alemania. El sueño concluyó heroicamente en los octavos de final en Filadelfia, donde el combinado nacional cayó de pie por 1-0 ante Francia, cerrando una histórica participación que devolvió la pasión futbolística a todo el país.

¿Qué pasó a nivel internacional?

1996 - Clonación de la oveja Dolly

Científicos del Instituto Roslin de Escocia lograron con éxito la clonación del primer mamífero a partir de una célula adulta. El nacimiento de la oveja Dolly revolucionó el campo de la genética y abrió intensos debates éticos y científicos en todo el mundo.

1998 - Nacimiento de Google

Larry Page y Sergey Brin fundaron formalmente la compañía del motor de búsqueda Google. Lo que comenzó como un proyecto universitario transformó radicalmente el acceso a la información, la tecnología y el desarrollo de la red global de internet.

1999 - Introducción del Euro

El euro nació oficialmente como moneda virtual para transacciones financieras y bancarias entre los primeros once países de la Unión Europea, sentando las bases de la mayor integración económica y monetaria del continente antes de su circulación física.

2000 - El temor al efecto Y2K

El cambio de milenio vino acompañado por un pánico tecnológico global ante el temor de que los sistemas informáticos fallaran catastróficamente al no reconocer el año 2000 en sus registros de dos dígitos, impulsando masivas actualizaciones de software en todo el mundo.

2001 - Atentados del 11 de septiembre

La organización terrorista Al Qaeda perpetró una serie de ataques suicidas secuestrando aviones comerciales que impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono. Este trágico hecho cambió para siempre la seguridad global e inició la guerra contra el terrorismo.

2004 - Lanzamiento de Facebook

Mark Zuckerberg y sus compañeros de universidad lanzaron la plataforma “Thefacebook”, pensada inicialmente para estudiantes de Harvard. La plataforma se expandió globalmente y redefinió las comunicaciones humanas y el panorama de las redes sociales.

2004 - Tsunami del Océano Índico

Un terremoto de gran magnitud con epicentro en Sumatra generó un devastador tsunami que golpeó las costas de catorce países del Océano Índico. La catástrofe natural se cobró la vida de más de 220.000 personas en una de las peores tragedias de la historia moderna.

2008 - Crisis financiera global

El colapso del mercado inmobiliario estadounidense y la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers desataron una profunda crisis financiera internacional. Sus efectos de recesión, desempleo y volatilidad de mercados golpearon severamente a economías de todo el planeta.

2010 - La Primavera Árabe (2010-2011)

Una serie de protestas y revueltas populares motivadas por el clamor de democracia y derechos sociales sacudió al mundo árabe, comenzando en Túnez y extendiéndose a países como Egipto, Libia y Siria, provocando la caída de regímenes largamente establecidos.

2014- Anexión de Crimea por Rusia

Tras una crisis política en Ucrania, la Federación de Rusia intervino militarmente y se anexionó la península de Crimea mediante un referéndum no reconocido internacionalmente, generando una fuerte condena de la comunidad global y sanciones diplomáticas.

2014 - Aparición e invasión del ISIS

El grupo extremista autodenominado Estado Islámico (ISIS) expandió de manera cruenta su control territorial sobre amplias regiones de Irak y Siria, proclamando un califato y desatando una grave crisis humanitaria, de refugiados y de seguridad internacional.

2015 - Acuerdo de París sobre el cambio climático

En la COP21 se adoptó un tratado internacional histórico jurídicamente vinculante con el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales, comprometiendo esfuerzos globales de reducción de emisiones.

2016 - Filtración de los Panamá Papers

Una masiva filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca reveló cómo líderes mundiales, empresarios y celebridades utilizaron sociedades opacas en paraísos fiscales para ocultar patrimonios y presuntamente evadir impuestos.

2016 - Referéndum del Brexit

Los ciudadanos del Reino Unido votaron en un histórico referéndum a favor de abandonar la Unión Europea. La victoria del “Brexit” abrió un largo e inédito proceso de negociaciones políticas y económicas para concretar la salida británica del bloque continental.

2016 - Acuerdo de Paz en Colombia

El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un histórico acuerdo definitivo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado interno, iniciando un complejo proceso de desarme, desmovilización y justicia transicional.

2019 - Incendio de la Catedral de Notre Dame

Un violento incendio devastó la estructura del tejado y provocó el colapso de la emblemática aguja de la Catedral de Notre Dame en París. Las impactantes imágenes de los daños en uno de los mayores símbolos del arte gótico mundial conmocionaron al ámbito cultural global.

2021 - Asalto al Capitolio de EE. UU.

Una multitud de manifestantes y simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpió violentamente en la sede del Congreso de los Estados Unidos en Washington D. C., buscando interrumpir la certificación de los resultados electorales, en un hecho inédito para la democracia estadounidense.

2022 - Invasión rusa de Ucrania

Rusia inició una invasión militar a gran escala contra el territorio soberano de Ucrania, desatando el mayor conflicto bélico en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, provocando miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria y geopolítica.

2022 - Muerte de la Reina Isabel II

La reina Isabel II del Reino Unido falleció a los 96 años de edad tras un histórico reinado de más de siete décadas. Su deceso marcó el fin de una era en la monarquía británica y generó una masiva despedida institucional y popular de alcance global.