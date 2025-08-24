Tras la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, el Ciclón se enfoca por completo en el frente local. El equipo de Diego Martínez, blanco de duras críticas por el desempeño copero, es el único invicto y líder del campeonato. El empate de Sportivo Luqueño y Recoleta FC anoche permitió al Azulgrana mantener una ventaja de tres puntos sobre su más cercano perseguidor, ahora Sportivo Luqueño.

Por su parte, el Sportivo Trinidense de José Arrúa tiene un objetivo claro: clasificar a la Copa Libertadores 2026. La Cruz Amarilla está en un momento crucial, donde cada punto es vital para asegurar un lugar en la tabla acumulada. En su último partido, cayó de local ante Nacional, un rival directo que ahora se acerca a siete puntos en la clasificación. A pesar de la derrota, el equipo de Santísima Trinidad se mantiene en la cuarta posición del acumulativo, lugar que le daría el último cupo para el torneo continental.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: minuto a minuto en vivo

18:30 ¡Comienza el partido en Barrio Obrero!

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense ya juegan en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero, en el duelo correspondiente a la novena ronda del torneo Clausura 2025 del Fútbol Paraguayo.

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El conductor azulgrana Diego Hernán Martínez presentará el siguiente equipo para recibir al Sportivo Trinidense: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Federico "Pachi" Carrizo e Ignacio Aliseda; Cecilio Domínguez y Luis "Totín" Amarilla.

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Trinidense ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/BX1jMnrM3M — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 24, 2025

17:30 Sportivo Trinidense, con once definido

El entrenador de la "Cruz Amarilla", José Gabriel Arrúa presentará el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Matias Dufuor; Armando Ruiz Diaz, Juan Ángel Vera, César Benítez y Diego Melgarejo; Joel Román, Gustavo Viera, Nelson Gauto y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Fernando Romero.

17:00 Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense, el duelo de fondo del domingo

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense disputan hoy el encuentro de fondo de la jornada dominical, correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El El Ciclón y la Cruz Amarilla juegan en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero: comienza a las 18:30 con arbitraje de Carlos Paul Benítez.

16:45 Olimpia en Ka’arendy y Cerro Porteño en su barrio

Los grandes de nuestro fútbol, Olimpia y Cerro Porteño, entran en acción este domingo, en la continuidad de la novena fecha del Clausura. El Decano será visitante y el Ciclón, local.

16:30 El Minnesota United de la MLS presenta al paraguayo Alexis Fariña

El volante ofensivo Alexis Fariña, de 20 años, fue presentado mediante las redes sociales en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS). El club estadounidense consiguió la cesión del futbolista, procedente de Cerro Porteño, en un acuerdo de préstamo por un año que incluye una opción de compra.

16:15 Sanciones económicas a Olimpia y Cerro Porteño por incidentes en el superclásico

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió la Resolución, en la que establece sanciones económicas para Olimpia y Cerro Porteño tras los incidentes violentos registrados durante el último superclásico, disputado en el Estadio Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

16:00 Alerta Cerro Porteño: Robert Piris da Motta será baja por...

Robert Piris da Motta estará fuera de las canchas por un mes aproximadamente. El mediocampista de Cerro Porteño habría resentido una lesión de tobillo, motivo por el cual fue reemplazado ante Estudiantes de La Plata.

15:45 Cerro Porteño: Trago amargo internacional

Cerro Porteño viene de sufrir un doloroso golpe con la eliminación de la Copa Libertadores 2025, a manos del argentino Estudiantes de La Plata.

15:30 Cerro Porteño: Alexis Fariña va a la MLS

El habilidoso Alexis Adrián Fariña, surgido en la cantera de Cerro Porteño, continuará su carrera en el Minnesota United, que compite en la Major League Soccer (MLS), que lo lleva a préstamo, con opción a compra.

15:15 Ariel Martínez y la sanción a Marco Trovato: “Una felicidad inmensa de que esto salga a luz”

Ariel Martínez habló de la ratificación a la sanción de por vida a Marco Trovato por manipulación de partidos. El TAS rechazó hoy la apelación que realizó el ex presidente de Olimpia.

15:00 Diego Martínez: “el equipo compitió muy bien”

Luego de consumarse la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores, el entrenador de Cerro Porteño, Diego Martínez, reprodujo la casetera para nuevamente decir que el equipo "compitió", además de expresar su frustración por el desenlace de la serie de octavos de final ante Estudiantes de La Plata, en una llave que consideró "extremadamente pareja".

14:45 Cerro Porteño, lejos de conquistar La Plata

Cerro Porteño quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores al igualar esta noche 0-0 en el desquite ante Estudiantes en La Plata, que hizo valer la mínima ventaja obtenida en la ida de Barrio Obrero. El "Ciclón" dejó en evidencia su limitación y carencia para inquietar al "Pincharrata", que manejó la ventaja y jugó con la desesperación azulgrana.