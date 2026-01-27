San Lorenzo vs. Cerro Porteño: segunda fecha del Apertura en vivo

El conjunto universitario busca redimirse en su regreso a la división de honor. Tras un debut amargo con derrota por la mínima (1-0) ante Nacional en Barrio Obrero, los dirigidos por Sergio Orteman necesitan comenzar a cosechar puntos para fortalecer su promedio y evitar complicaciones con la permanencia en el largo plazo. La consigna para San Lorenzo es clara: hacerse fuertes en Capiatá para no quedar rezagados en la tabla desde el inicio.

Por su parte, el vigente campeón llega con la misión de encarrilar la defensa de su título. El Cerro Porteño de Jorge Bava viene de un estreno agridulce tras igualar 1-1 frente a Libertad; un partido de dos caras donde el Azulgrana dominó la primera etapa, pero sufrió en el complemento, quedando incluso al borde de la derrota en La Nueva Olla. Ante este panorama, se espera que el estratega uruguayo presente variantes en el once titular buscando mayor equilibrio y frescura para capturar su primera victoria del certamen.

Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

19:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava, presentará el siguiente equipo para visitar a Sportivo San Lorenzo: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Carlos Franco, Robert Piris da Motta, Jorge Morel e Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 San Lorenzo, con once definido

El conductor rayadito, Sergio Orteman anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán e Iván Torres; Héctor Villamayor, Aldo Quiñónez, Ignacio Figueroa y Fernando Galeano; Alex Álvarez y José Barrios. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:15 El equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Sportivo San Lorenzo

Cerro Porteño afrontará esta noche su segunda presentación en el torneo Apertura 2026 visitando a Sportivo San Lorenzo, un enfrentamiento que se reedita tras seis años de ausencia en el calendario oficial. La última vez que ambos equipos se midieron fue en la temporada 2020, por lo que el duelo en el estadio Erico Galeano marca el regreso de un cruce tradicional tras el ascenso del equipo universitario.

18:00 Cerro Porteño enfrenta a San Lorenzo y busca del primer triunfo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rayadito de Sergio Orteman y el Ciclón de Jorge Bava juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

