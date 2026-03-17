El principal objetivo del conjunto franjeado es finalizar esta etapa con una brecha aún más amplia sobre sus perseguidores. Tras reencontrarse con la victoria la fecha pasada ante Recoleta (1-0), los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez mandan en la tabla con 24 puntos, manteniendo una luz de 4 unidades sobre Cerro Porteño, 5 sobre Nacional y 10 de diferencia respecto a Libertad.

Por su parte, Sportivo Luqueño llega a Sajonia con la misión de cortar una racha negativa que lo ha relegado en la clasificación. Bajo el mando de Pedro Sarabia —quien tomó la posta dejada por Lucas Barrios—, el “Chanchón” acumula cuatro partidos sin ganar (2 empates y 2 derrotas). Esta sequía los ubica en la novena posición con 11 puntos y con un promedio de 1,214, situación que los obliga a sumar para no complicarse en la tabla porcentual.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: minuto a minuto en vivo

19:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Luqueño: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Alex Franco; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo Luqueño en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/7b6OqlAIE1 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 17, 2026

19:30 Luqueño, con once definido

El conductor auriazul, Pedro Alcides Sarabia anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Sebastián Maldonado; Joelson Gamarra, Ángel Benítez, Aldo Maíz y Giovanni Bogado; Óscar Ruiz y Iván Maggi. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 El probable equipo de Olimpia para enfrentar al Sportivo Luqueño

Olimpia, puntero absoluto y sin caídas en lo que va de este torneo Apertura 2026, retoma la marcha este martes enfrentando al necesitado Sportivo Luqueño. El compromiso, que marca el cierre oficial de la primera rueda del certamen tanto para el “Decano”, como para el “Auriazul”, se pondrá en marcha a las 20:30 bajo las luces del Defensores del Chaco.

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18:45 Olimpia cierra la primera rueda con el objetivo de ampliar la ventaja

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en el cierre de la primera rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

18:30 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la última fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:15 Juan Gabriel, en Olimpia-Luqueño

El mundialista Juan Gabriel Benítez arbitrará este martes el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, en el capitalino barrio Sajonia, en el arranque de la decimoprimera fecha del campeonato Apertura, liderado por el Decano de nuestro fútbol.

18:00 Apertura #11: La cita es en Sajonia

El undécimo capítulo del Apertura 2026 marca para este martes el desarrollo de dos partidos, resaltando nítidamente el que sostendrán el puntero Olimpia y Sportivo Luqueño en Sajonia, a las 20:30.

17:45 Olimpia: todos los triunfos del año fueron por la mínima diferencia

Olimpia marcha invicto en el año. De los 11 partidos disputados hasta aquí, ganó ocho (incluyendo la Copa Sudamericana) y empató tres, con la particularidad que todas sus victorias fueron por la mínima diferencia, un solo tanto de margen.

17:30 ‘Vitamina’ Sánchez tras el triunfo de Olimpia: “vamos a terminar la primera rueda como punteros”

El director técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó en conferencia de prensa la victoria por 1-0 ante Recoleta FC. Más allá de los tres puntos, el entrenador destacó el valor emocional de un resultado que le asegura terminar la primera mitad del torneo en la cima y que sirve como antídoto tras el reciente traspié frente a San Lorenzo.

17:15 La lista de Alfaro: Gastón Olveira y Mauricio, las principales novedades

La Selección Paraguaya ya tiene definida su nómina de 26 convocados para la ventana FIFA de marzo, en la que la Albirroja enfrentará a Grecia y Marruecos. El entrenador Gustavo Alfaro presentó una lista diseñada tanto para la consolidación como para la búsqueda de variantes puntuales para el plantel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo nombres que serán evaluados en la antesala de la cita ecuménica.

17:00 Gastón Olveira se lució en Sajonia ante la atenta mirada de Gustavo Alfaro

El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro, asistió ayer al estadio Defensores del Chaco para observar el encuentro del puntero Olimpia frente a Recoleta FC. La visita del entrenador reavivó de inmediato una de las principales incógnitas en torno a la próxima lista de la Albirroja: si su presencia estuvo orientada, de manera particular, a evaluar al arquero Gastón Olveira.