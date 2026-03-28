Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo: minuto a minuto en vivo

El equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez llega a este compromiso con la misión de defender su condición de invicto tanto en el campeonato como en la temporada general. Actualmente, Olimpia lidera la tabla de posiciones con 30 puntos, producto de 9 triunfos y 3 empates, manteniendo una ventaja de 7 unidades sobre sus perseguidores inmediatos: Cerro Porteño, que debe recibir a San Lorenzo, y Nacional, que recientemente superó por 3-2 a Sportivo Luqueño.

Por su parte, el 2 de Mayo de Eduardo Ledesma llega a la capital con el objetivo de regresar a la senda del triunfo tras su reciente empate 1-1 frente a Guaraní en la regularización de la séptima ronda. El conjunto pedrojuanino marcha en el décimo puesto de la clasificación con 13 puntos y atraviesa una situación expectante en las tablas secundarias, ya que se encuentra fuera de las posiciones continentales en el acumulativo pero, al mismo tiempo, permanece fuera de la zona de descenso en el promedio.

Olimpia defiende el invicto y busca ampliar la ventaja en la punta

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Gallo norteño juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

La formación de Olimpia para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo: ¡el DT realiza cinco cambios!.

A qué hora juega Olimpia vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

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Olimpia, con modificaciones obligadas

Olimpia tendrá tres cambios obligados en su equipo con relación al que viene de vencer a Guaraní por 2-0. Las modificaciones se dan por convocatorias a las selecciones mayor y Sub 20, y por suspensión.

Guaraní y 2 de Mayo se ponen al día con empate en barrio Trinidad

Guaraní y Sportivo 2 de Mayo se pusieron al día en el torneo Apertura igualando anoche 1-1, en el duelo pendiente de la séptima fecha. El resultado final no les sirve de mucho a ninguno en sus pretensiones de escalar en la tabla, pese a que, por lo ofrecido en el trámite del juego, la paridad terminó adaptándose fielmente a la realidad futbolística de ambos conjuntos.

Olimpia: Bentaberry, otra baja franjeada

El uruguayo Bryan Bentaberry (29) quedó descartado en Olimpia para el partido del sábado frente al 2 de Mayo, por una lesión.

Fútbol paraguayo: Árbitros para la fecha 13 del torneo Apertura

La Comisión de Árbitros designó a los jueces de la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Olimpia: Lentinelly, de cara al estreno

El uruguayo Carlos Sebastián Lentinelly (28 años) se dispone a debutar en Olimpia ante la ausencia de su coterráneo –nacionalizado paraguayo– Gastón Hernán Olveira (32), quien se encuentra al servicio de la Albirroja.