La institución de Barrio Obrero encara este compromiso pendiente de lo que dictamine el comité disciplinario de la APF tras los incidentes en el clásico, y con la mente puesta también en su próximo desafío internacional contra Palmeiras. El plantel dirigido por Holan se mantiene como único escolta del certamen con 33 unidades, buscando reducir la ventaja de dos partidos que ostenta el líder.

Por su parte, el cuadro de Roberto Nanni arriba al feudo cerrista defendiendo un invicto de nueve presentaciones consecutivas. Con una cosecha reciente de cuatro triunfos y cinco igualdades, el equipo de Virgen del Huerto se sitúa en la tercera plaza con 28 puntos. Aunque sus chances de campeonar son remotas, su gran desempeño los consolida en zona de copas y les otorga tranquilidad absoluta respecto al promedio.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: minuto a minuto en vivo

18:30 La formación de Cerro Porteño, con sorpresa, para enfrentar a Ameliano

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Ariel Holan tiene definido el equipo: ¡ataja Roberto Jr. Fernández!

18:15 Cerro Porteño, sin hinchas por sanción, recibe a Sportivo Ameliano

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y la V Azulada juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción.

18:00 Alerta Cerro Porteño: Palmeiras perdió a Vitor Roque por lesión

Vitor Roque sufrió una nueva lesión y está descartado para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

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17:45 A qué hora juega hoy Cerro vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:30 Los tres clubes que ya pueden respirar tranquilos en la normativa sub 19

Tras el cierre de la Fecha 17 del Apertura 2026, la APF emitió su Reporte N.º 14 sobre la obligatoriedad de minutos juveniles. Con solo cinco jornadas para el final, el panorama se aclara para los punteros de esta tabla, mientras que la urgencia se traslada a Luque y Pedro Juan Caballero.

17:15 Cerro Porteño, de estadio vacío a colmado, en seis días

La Nueva Olla de Cerro Porteño presentará aspectos totalmente distintos en un lapso de seis días. Un partido a puertas cerradas por la acción de vándalos vestidos de azulgrana y otro con acceso a los aficionados para el esperado duelo contra Palmeiras, por la Copa Libertadores.

17:00 Cecilio Domínguez: 2 partidos de suspensión y baja vs. Palmeiras

La Conmebol oficializó la sanción de Cecilio Domínguez, quien fue expulsado en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

16:45 Suspenden provisoriamente a la hinchada de Cerro Porteño por dos fechas

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras los graves incidentes registrados en el reciente Superclásico en el Estadio Defensores del Chaco emitió una resolución en la tarde del martes, el órgano punitivo dispuso la suspensión provisoria del público del Club Cerro Porteño por el término de dos fechas, medida que entra en vigencia de manera inmediata.

16:30 La violencia forzó la suspensión del superclásico en Sajonia

Lo que debía ser la máxima fiesta del fútbol paraguayo terminó en una jornada de pánico. A los 30 minutos del primer tiempo, el árbitro Juan Gabriel Benítez detuvo el encuentro debido a graves incidentes en Graderías Norte, transformando el Estadio Defensores del Chaco en un escenario de evacuación y crisis, proyectando una lamentable imagen de nuestro fútbol para el mundo.