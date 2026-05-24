El Estado debe “ordenar la casa” y revisar su deuda antes de que la crisis fiscal se agrave, advierte economista

La economista Verónica Serafini conversó con ABC sobre la crisis fiscal y el creciente endeudamiento del Estado que no se traduce en mejores servicios sociales. Sostuvo que el Gobierno ya no puede seguir postergando el pago de las deudas a proveedoras y reclamó mayor eficiencia en el gasto público y una reforma tributaria más progresiva.

“En primer lugar es importante ordenar la casa, porque ya pasó esto en la pandemia (el crecimiento en la deuda y en el déficit fiscal) y se volvió a repetir. Por lo tanto, es importante que no vuelva a pasar, porque si no cualquier solución que se tome ahora va a ser una solución temporal”, alertó la economista.

Señaló que el problema ya se excede con el atraso de pagos a proveedoras de Salud, Obras y otros rubros críticos, y esta suma de compromisos impagos actualmente ya se convirtió en una amenaza para la sostenibilidad fiscal. “No podemos continuar endeudándonos tanto con deuda externa como con deuda a proveedores”, remarcó.

Peso de la deuda se translada a la ciudadanía

En esa línea, Serafini explicó que el peso de la deuda termina trasladándose a la ciudadanía mediante recortes o deficiencias en servicios básicos. “Este tipo de problemas lo que hace es limitar el espacio fiscal, además de implementar medidas de austeridad que terminan siendo pagadas por las personas en su vida cotidiana, como por ejemplo, la falta de servicios de salud, falta de servicios de educación e inversión en energía eléctrica”, sostuvo.

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En otro momento de la entrevista, ejemplificó la situación y vinculó la fragilidad fiscal con las deficiencias en infraestructura. “Hoy varias familias sufren quedarse sin energía eléctrica ante cualquier llovizna. Si queremos salir adelante necesitamos seguir invirtiendo y eso implica tener mayor espacio fiscal”, expresó Serafini.

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Por ese motivo, advirtió que el Gobierno probablemente deberá transparentar toda la deuda acumulada. “No se puede postergar una deuda, aunque sea proveedores de Paraguay”, puntualizó.

Reforma tributaria y mayor aporte de sectores con más ganancias

Para Serafini, una salida pasa por mejorar la eficiencia del gasto, pero también por aumentar la recaudación. “Hay que pensar en una reforma tributaria que recaude más sobre todo para pagar la deuda”, indicó.

A su criterio, el sistema tributario actual genera desigualdades porque algunos sectores tienen herramientas para reducir legalmente su carga tributaria, mientras otros no. “Si esos sectores tenían posibilidades de reducir su pago de impuestos por manejos contables, eso no pueden hacer por ejemplo las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay una desigualdad ahí en el trato”, afirmó.

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También defendió la necesidad de avanzar hacia un esquema más progresivo. “Quienes más se benefician del crecimiento económico más deberían ayudar a pagar los costos de ese crecimiento”, sostuvo.

La economista recordó que detrás del crecimiento económico hubo inversión estatal en infraestructura y servicios públicos. “Para que ese crecimiento del PIB se dé, tuvo que haber rutas, tuvo que haber mejor energía eléctrica, tuvo que haber servicios de agua potable”, señaló.

“El crecimiento no benefició a la mayoría”

Otro de los puntos críticos mencionados fue la informalidad laboral. Según Serafini, pese al crecimiento económico de las últimas dos décadas, el empleo informal prácticamente no se redujo.

“El 25% de la población nada más está dentro de un sistema de seguridad social”, lamentó. Advirtió que eso implica que millones de personas trabajen toda su vida sin acceso garantizado a jubilación o salud.

“¿Cómo entendemos un crecimiento que no haya logrado solucionar los problemas básicos que afectan a las personas?”, cuestionó y añadió que la precariedad también golpea financieramente a los hogares. “Los hogares terminan endeudados o terminan con otra persona desempleada que es la que se tiene que ir a los hospitales a cuidarles a sus enfermos”, dijo.

Críticas al sistema de la carrera del servicio civil

Serafini también apuntó al funcionamiento del Estado y la falta de una verdadera carrera del servicio civil. “No existe el mecanismo que garantice que en la función púplica entren los mejores, que asciendan los mejores y que se retribuyan los resultados de manera justa a la ciudadanía”, afirmó.

Criticó además el esquema de premios y pagos de salarios dentro del sector público, en el que todos reciben las mismas bonificaciones, independientemente de que produzcan o no.

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Rechazo a tercerizaciones de salud a funcioncionarios

Por otro lado, en materia sanitaria, rechazó las tercerizaciones y el uso de seguros privados financiados con recursos públicos para los funcionarios del Estado. “En lugar de fortalecer los servicios de salud a través de la construcción y de la inversión en infraestructura en salud pública, lo que se está haciendo es privatizando con recursos públicos”, aseguró.

Consideró que los fondos destinados a seguros médicos privados para funcionarios deberían redireccionarse al sistema público. “Así también se van a preocupar porque funcione bien el sistema público”, sostuvo.

Transporte público y conflictos de intereses

Finalmente, la especialista se refirió al deterioro del transporte público, un área crítica que afecta a gran parte de la población de ingresos medios y bajos. En tal sentido, apuntó directamente a la influencia del sector empresarial en los organismos de decisión. “Tienen que despegarse del sector transportista. No puede ser que el sector transportista esté en todos los consejos con conflictos de intereses”, criticó.

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