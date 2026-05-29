En Paraguay, más de 700.000 empleados ganan por debajo del salario mínimo

La OIT considera en situación de pobreza laboral extrema a los trabajadores con ingresos inferiores a US$ 3,00 diarios. Bajo este criterio, alrededor de 284 millones de personas se encontraban en esta condición en 2025. El deterioro es aún más visible en los países de bajos ingresos, donde tanto la pobreza laboral extrema como la moderada aumentaron cerca de 0,7 puntos porcentuales entre 2015 y 2025. En este último caso, la pobreza laboral moderada corresponde a trabajadores con ingresos inferiores a US$ 4,20 diarios.

Como resultado, casi el 68% de los trabajadores de los países de bajos ingresos vivían en situación de pobreza laboral extrema o moderada en 2025. Este escenario refleja que, pese a la recuperación observada en algunos indicadores laborales tras la pandemia, una parte importante de la población ocupada continúa sin generar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas.

En cuanto a la informalidad, la tasa global aumentó 0,3 puntos porcentuales entre 2015 y 2025, tras haber disminuido 2,2 puntos porcentuales entre 2005 y 2015. Para 2026, la Organización Internacional del Trabajo proyecta que alrededor de 2.100 millones de trabajadores se desempeñen en empleos informales.

El organismo atribuye este incremento, principalmente, a la creciente participación del empleo en países con altos niveles de informalidad dentro del mercado laboral mundial. La tendencia también afectó con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa global de informalidad pasó de 54,8% en 2015 a 55,9% en 2025. En contraste, la correspondiente a los hombres presentó una leve reducción de 0,2 puntos porcentuales.

En Paraguay, la situación del mercado laboral también refleja desafíos relacionados con la calidad del empleo y el alcance real de los ingresos laborales. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2025 revelaban que solo el 15,5% del total de trabajadores asalariados, equivalente a 269.485 personas, percibía un salario equivalente al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). En contrapartida, aproximadamente el 40,2% de los asalariados, es decir, unas 701.776 personas, recibe ingresos inferiores al salario mínimo.

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Al desagregar por sectores, las diferencias son aún más marcadas. En el sector privado, el 19,8% de los trabajadores asalariados percibe un salario equivalente al SMLV. Sin embargo, en el empleo doméstico esta proporción se reduce a apenas 3,6%, mientras que en el sector público alcanza el 5,6%.

Las cifras expuestas siguen evidenciando que una parte importante de los trabajadores paraguayos enfrenta dificultades para acceder a ingresos formales y suficientes, incluso dentro del empleo asalariado. Además, reflejan las limitaciones estructurales del mercado laboral paraguayo, caracterizado por elevados niveles de informalidad y baja cobertura efectiva de mecanismos de protección laboral.

En este contexto, el informe de la OIT advierte que el crecimiento económico por sí solo no garantiza mejoras sostenidas en las condiciones laborales. El organismo sostiene que la generación de empleo formal, el fortalecimiento de la productividad y la ampliación de la protección social serán factores clave para reducir la pobreza laboral y mejorar los ingresos de los trabajadores en los próximos años.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.