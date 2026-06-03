Definen tarifa técnica para buses eléctricos: ¿habrá diferencia en el pasaje?

El Viceministerio de Transporte aprobó una nueva tarifa técnica para los buses eléctricos operados por empresas privadas, fijada en G. 6.100 por pasajero. Sin embargo, el viceministro Emiliano Fernández remarcó que este valor no corresponde al precio del boleto que abonan los pasajeros.

“El pasaje es G. 3.400, el que paga el usuario. El G. 6.100 es la tarifa técnica necesaria para movilizar, que incluye el subsidio”, afirmó durante una entrevista para ABC Cardinal.

Ante las consultas generadas por el anuncio, Fernández insistió en que la tarifa técnica y el pasaje son conceptos distintos. “La gente paga en calle G. 3.400, el mismo valor”, sostuvo.

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¿Qué es la tarifa técnica de los buses eléctricos?

Según explicó el viceministro, la tarifa técnica representa el costo necesario para que una unidad pueda operar y prestar servicio. En ella se incluyen distintos componentes, como la inversión en vehículos, infraestructura, mantenimiento y operación.

Fernández señaló que el cálculo fue necesario debido a la incorporación de buses eléctricos financiados íntegramente por empresas privadas, una situación diferente a la de las primeras 30 unidades eléctricas donadas por Taiwán y actualmente operadas por el Consorcio Arapoty.

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“Anteayer tuvimos el Consejo de Transporte y aprobamos la tarifa técnica de los buses eléctricos propiedad de los privados, donde la inversión en buses y en los cargadores es de financiamiento total del sector privado”, explicó.

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Agregó que, debido a esa estructura de costos, “la tarifa técnica de una inversión de esta naturaleza operada por el privado tiene otra tarifa técnica y esa es la que calculamos. Esa tarifa técnica es la que nos salió G. 6.100 por pasajero”.

Comparación con los buses diésel

En otro momento, Fernández comparó los costos operativos entre los buses eléctricos y los vehículos convencionales a diésel.

Indicó que la tarifa técnica del sistema actual a diésel es de G. 6.265 por pasajero, ligeramente superior a los G. 6.100 establecidos para los buses eléctricos privados.

Asimismo, detalló que el costo por kilómetro de los buses a combustión alcanza los G. 9.084, mientras que los buses eléctricos de inversión privada registran G. 8.845 por kilómetro. En el caso de los buses eléctricos propiedad del Estado, el costo es de G. 6.900 por kilómetro.

“¿Por qué son diferentes? Porque son estructuras de costo distintas”, explicó.

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Inversión y subsidios

Fernández reconoció que la inversión inicial para los buses eléctricos es mayor a los que se mueven a combustible, pero aseguró que ese gasto ya está contemplado dentro de la tarifa técnica aprobada.

“Cuando yo te hablo de la tarifa de eléctricos, te hablo de una tarifa incluida totalmente ya la inversión en capital del sector privado”, afirmó.

Según explicó, el grupo empresarial que incorporó las nuevas unidades realizó una inversión cercana a los US$ 10 millones, incluyendo buses, cargadores e infraestructura de carga.

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Menor costo operativo y estabilidad energética

El viceministro defendió la apuesta por la electromovilidad argumentando que los costos operativos son considerablemente menores que los de los vehículos a combustión.

“Es más caro el bus eléctrico, pero en el proceso de operación se licuan los costos porque el diésel es bastante, el 70% más caro que el costo de la energía eléctrica”, expresó.

Además, destacó que Paraguay cuenta con una ventaja estratégica gracias a la disponibilidad de energía eléctrica y a la menor volatilidad de sus precios frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo.

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Reforma apunta a una flota mixta

No obstante, Fernández aclaró que la modernización del transporte público no contempla una migración total hacia los buses eléctricos.

“La reforma que nosotros impulsamos va a ser una combinación de buses a combustión y buses eléctricos. No es una reforma que nos lleva 100% a la electromovilidad”, explicó.

Según adelantó, la proyección oficial apunta a una flota compuesta por aproximadamente 60% de buses a combustión y 40% eléctricos, con el objetivo de combinar tecnologías y reducir la dependencia de una sola fuente energética.